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Сергей Притула согласился комментировать Евровидение-2022 за миллион гривен для ВСУ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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14 мая, 12:43
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Телеведущий Сергей Притула согласился стать неофициальным комментатором песенного конкурса Евровидения-2022 только при одном условии
Сергей Притула готов комментировать Евровидение-2022 за донаты
Сергей Притула готов комментировать Евровидение-2022 за донаты / Фото: пресс-служба телеканала "Новый канал"

Телеведущий Сергей Притула был неизменным ведущим Нацотбора Евровидения в течение 4 лет, однако в этот раз отказался участвовать в событии.

Поклонники шоу в Украине неоднократно просили Притулу делать обзор на конкурс и им это удалось. Телеведущий согласился стать неофициальным комментатором шоу в своем Twitter, если пользователи соберут во время стрима один миллион гривен для помощи ВСУ.

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Я не собирался отвлекаться от дел помощи ВСУ. Но предложения щедро задонатить меня заинтересовали. Поэтому соглашение: я прокомментирую финал "Евровидения", а вы насыпьте нам за время стрима миллион гривен для украинской армии. Согласны? – говорит ведущий.

Однако активные пользователи могут насобирать необходимую сумму еще до начала трансляции. В первые же часы в Twitter объявили флешмоб, цель которого "набросать Притуле миллион к стриму".

Один из подписчиков Сергея поделился скрином доната на 30000 гривен и спросил, что ведущий будет делать, если соберет всю сумму до начала стрима.

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Не беда. Купим еще четверть беспилотника, – передают слова ведущего "Новый канал".

Комментировать финал "Евровидения 2022" Притула будет в аудиокомнате в Twitter. Начало стрима в субботу 14 мая в 22:00 .

Напомним, Сергей Притула рассказал, как проходят его будни и что он сделает сразу после победы Украины – читайте в интервью.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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