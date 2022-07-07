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Сестра покойной актрисы "Дизель шоу" Марины Поплавской показала переписку труппы в день аварии

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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7 июля, 20:39
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Также женщина рассказали детали коммуникации с руководством студии. И напомнила всем, с кем в родстве Евгений Сморигин. В комментариях ответили Виктория Булитко и Стася Ровинская
Сестра Марины Поплавской показала переписку актеров "Дизель Шоу" в день аварии
Сестра Марины Поплавской показала переписку актеров "Дизель Шоу" в день аварии / Фото: Коллаж: Сегодня

После заявлений бывшего сотрудника "Дизель Шоу" Николая Федосенкова о невыплате продюсерами проекта гонораров в скандал вмешалась и сестра погибшей Марины Поплавской.

Как рассказала Людмила Поплавская, после смерти сестры ее семья так и не смогла получить деньги, заработанные актрисой за последние концерты.

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В ответ на слова родственницы участницы "Дизель Шоу" продюсер и актер проекта Егор Крутоголов написал пост о том, что деньги были положены на счета дочерей Людмилы. По его словам, такое решение их коллега бы одобрила, ведь любила девочек как родных дочерей.

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Однако, как утверждает Людмила в своей последней публикации в Instagram, она попросила руководство проекта оставить в покое ее несовершеннолетних детей в покое и не втягивать их в эту историю.

По поводу выплат за осенние концерты и съемки, Крутоголов на своем фб сам фактически подтвердил невыплату гонораров. А судебное дело действительно существует. Она об использовании имени Марины. И этот иск не о деньгах, – написала Людмила.

Кроме того, сестра погибшей актрисы сообщила, что о смерти Марины узнала из СМИ. По ее словам, никто из членов команды шоу не сообщил ей это известие лично.

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Что случилось в ночь гибели Марины Поплавской?

К своей публикации Людмила прикрепила скриншоты переписки из чата команды "Дизель шоу". В них идет речь о роковом дне, когда погибла актриса.

Команда обсуждала, как лучше ехать – сразу в ночь или после ночевки, днем. Судя по предоставленному скриншоту, инициаторами ночного выезда были Егор Крутоголов и Евгений Сморигин.

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Что касается моих претензий к плохой организации перевозок актеров в туре 2018 года. Есть скрины. Имеются нарушения техники безопасности и охраны труда. Хотя это ни в коем случае не снимает ответственности с водителя, который явно заснул. Это привело к трагедии, – написала Людмила.

Также женщина поделилась скриншотом, где Егор Крутоголов написал о переживаниях в коллективе после гибели коллеги.

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У нас у всех есть семьи и дети. У нее никого. У меня такое ощущение, что она взяла весь удар на себя, чтобы мы могли жить дальше...Спасибо тебе, Маринка, – написал в сообщении Крутоголов.

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Кума Сморигина

После провокаций и резких высказываний в свой адрес сестра Марины Поплавской решила напомнить всем, с кем в близких отношениях состоят участники коллектива "Дизель шоу".

Можете кидать в меня камни! Господин Сморигин, который является кумом Оксаны Марченко, кумы Путина, сидите тихонько в Болгарии и не выделяет свои токсины в комментариях на ФБ, – заявила Людмила Поплавская.

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Реакция Булитко и Ровинской

Виктория Булитко промолчать не смогла и заступилась за коллег из юмористического шоу. Артистка заявила, что Людмила перекрутила все факты. Также Булитко отметила, что до сих пор члены труппы переводят средства на счета племянниц Поплавской.

Сейчас почему-то, через столько лет сестра пишет неприятные вещи. Не понимаю, мы не должны были это делать? Мы не имеем права помогать племянницам Марины? А сейчас не должны помогать ВСУ, как мы сейчас делаем?, – возмутилась актриса.

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В следующем комментарии на случившееся отреагировала актриса и телеведущая Стася Ровинская. Дочь скандальной любительницы "русского мира" Снежаны Егоровой выступила против "Дизель Шоу".

Дизель-дно! Позор! Надеюсь, как можно скорее будет справедливость! Они не имеют права решать сами, чтобы они не думали о родственниках, – написала Ровинская.

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Ранее Егор Крутоголов из "Дизель шоу" прокомментировал невыплату гонорара режиссеру.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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