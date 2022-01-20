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Сестринское трио: как сейчас выглядят и чем занимаются сестры Веры Брежневой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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20 января, 13:09
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Семейство Веры Брежневой доказательство того, как сильно влияет генетика. Иначе никак не объяснить, как четыре девушки настолько похожи друг на друга
Сестры Веры Брежневой
Сестры Веры Брежневой / Фото: instagram.com/ververa

Вера Брежнева, которая недавно поскандалила с Максимом Галкиным, имеет еще троих сестер – старшую Галину и двойняшек Анастасия и Викторию.

Сестры не только очень похожи внешне, но и дружны между собой. Поклонники не раз восхищались какая идиллия существует между ними.

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Брежнева с мамой и сестрами – instagram.com/ververa/

Галина Галушка

Галина – старшая сестра Веры Брежневой. Сейчас 44-летняя сестра певицы живет в Греции и редко появляется на светских мероприятиях.

Галина, в отличи от звездной сестры, ведет очень закрытый от публики образ жизни и редко делится фотографиями в своем закрытом профиле в социальных сетях.

Сестры Веры Брежневой – instagram.com/ververa

Увидеть Галину можно только на совместных снимках сестер, которыми делится Брежнева. Хотя, из-за того, что девушка живет в Европе сестры видятся не так часто.

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Галина Галушка крайняя справа на фото – instagram.com/ververa

Анастасия и Виктория Галушка

Анастасия и Виктория – двойняшки. Обеим девушкам сейчас по 37 лет. Как это часто бывает среди двойняшек, девушки очень дружны между собой и часто вместе посещают различные мероприятия и просто встречаются в семейном кругу.

Вера с Настей и Викой – instagram.com/ververa

Анастасия Галушка, как и старшая сестра Галина, тоже старается не показывать свою жизнь публике. Как сообщают СМИ, Настя очень рано вышла замуж и родила дочь.

Анастасия Галушка – instagram.com/monika_rag

Сейчас сестра Брежневой живет в Киеве. Несколько лет назад она снова стала мамой и родила мальчика.

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Дети Анастасии – instagram.com/monika_rag

Виктория Галушка решила не оставаться от сестры Веры и тоже была частой гостьей светский вечеринок. Девушка сначала работала в престижной компании дизайнера Ольги Навроцкой, а затем удачно вышла замуж за шоумена Александра Цекало.

Александр Цекало и Виктория Галушка были вместе 10 лет
Александр Цекало и Виктория Галушка были вместе 10 лет / Фото: uhd.name

В 2008 пара поженилась и вскоре у них родилось двое детей. Однако, после 10 лет брака, Александра застали за изменой и супруги подали на развод.

Громкий развод с продюсером приковал все внимание прессы к Виктории, но она старалась держаться подальше от сплетен и не давала комментариев.

Сестры Брежневой – instagram.com/ververa

Оправившись после развода, Виктория взяла себя в руки и снова стала появляться на светских мероприятиях. Многие поклонники отметили, что после расставания с Цекало сестра Веры Брежневой стала выглядеть намного лучше.

Позже в Сети появилась информация о том, что Виктория снова решила выйти замуж, но на этот раз имя возлюбленного она не афиширует.

Брежнева с мамой, сестрами и дочерью -instagram.com/ververa/

Ранее мы писали о том, что Вера Брежнева решила перепеть старый хит "ВИА Гры" и сделала клип под ремейк песни легендарного трио.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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