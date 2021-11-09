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Сеть смутило новое видео Тины Кароль: "К чему этот эротический посыл?"

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
9 ноября, 08:45
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Популярная украинская певица продолжает экспериментировать с имиджем. Часто поклонники в восторге от новых образов Тина Кароль. Но в этот раз не все оценили ролик
В Сети не оценили новое видео Тины Кароль
В Сети не оценили новое видео Тины Кароль / Фото: instagram.com/_fantina

На фан-странице Тины Кароль опубликовали новое видео певицы под песню "Двойной рай", на которую она недавно презентовала клип. Артистка появилась в черном облегающем костюме, образ дополнила красная помада.

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Поклонники редко критикуют эксперименты артистки, но в этот раз образ Тины Кароль многие назвали вульгарным.

  • "Вульгарности нет предела. Не та Тина что была когда-то! Грустно"
  • "Что-то пошло не так, Тина, что дальше?"
  • "Ей так это не идет"
  • " Но они же смотрятся как мамы с сыном. К чему этот эротический посыл? Нелепо и неприятно выглядит"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, на днях Тина Кароль ответила на множество вопросов поклонников и призналась, что недавно была влюблена, но отношения уже закончились. Этому и посвящен ее новый альбом.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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