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Евровидение-2022: текстовая онлайн-трансляция финала конкурса
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Шансы на победу растут! Украина лидирует в букмекерском рейтинге

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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15 мая, 00:40
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Шансы Kalush Orchestra на победу в песенном конкурсе "Евровидение-2022" растут с каждым часом! Букмекеры объявили рекордные показатели
Kalush Orchestra продолжает быть лидером в букмекерских рейтингах
Kalush Orchestra продолжает быть лидером в букмекерских рейтингах / Фото: Getty Images

Еще до начала финала "Евровидения-2022" Украина била все рекорды на ставках букмекеров и была лидером рейтинговой таблицы.

После громкого заявления Kalush Orchestra – Help Mariupol! Help Azovstal! – у зрителей были опасения, что шансы Украины на победу упадут. Ведь по правилам песенного конкурса запрещено высказываться о войне и политической ситуации в мире, но украинские музыканты нарушили это правило.

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Однако рейтинг представителей Украины в букмекерской таблице наоборот поднялся. Сейчас шансы на победу у украинских музыкантов – рекордные 62%!

Скриншот – eurovisionworld.com

на втором месте в таблице по прежнему остается Швеция с показателем в 12%, а заслуженную "бронзу" держит Великобритания с 8%.

Также в пятерке лидеров остаются Испания и Италия. Правда, шансы принимающей "Евровидение-2022" страны упали до 2%.

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Кроме того, выступления в финале изменили рейтинг и других стран. Например, Германия вышла из числа аутсайдеров и продвинулась вперед на целых 5 позиций. Так в конце букмекерского рейтинга оказались Литва Бельгия.

Скриншот – eurovisionworld.com

Напомним, что сайт "Сегодня" подробно описывает все, что происходит на финале "Евровидения-2022" в онлайн-трансляции.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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