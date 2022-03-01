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Шкура продажная! Модель, разбившая семью Ани Лорак, набросилась на певицу

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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1 марта, 16:56
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Яна Беляева решила публично осудить певицу и еще одну модель Алану Мамаеву за их позицию
Яна Беляева пристыдила Ани Лорак и Алана Мамаева за их позицию.
Яна Беляева пристыдила Ани Лорак и Алана Мамаева за их позицию. / Фото: Instagram

Уже шестой день украинская армия дает отпор российским оккупантам, которые вторглись в нашу страну ранним утром 24 февраля. Пока одни звезды отчаянно призывают Путина забрать свои войска из Украины и прекратить войну, другие – просто молчат. В частности, Ани Лорак не озвучивает позицию.

Раньше Екатерина Осадча публично призвала не молчать украинок, которые работают в России. Теперь украинская модель Яна Беляева решила "разнести" знаменитостей, которые "игнорируют войну" или же поддерживают президента-агрессора.

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25 февраля Лорак опубликовала фото с парой, где парень завернутый в украинский прапор, а девушка – в триколор и на этом все. Она ни слова не сказала, что происходит на ее родине. Поэтому 30-летняя модель решила ее осудить:

Ани Лорак, ни слова в поддержку Украины. Шкура продажная. Выставила один пост "Нет войне", типа: ни вашим, ни нашим! Могла бы обратиться к народу и объяснить россиянам ситуацию, какая она на самом деле! – написала Беляева в Instastories.

Скриншот Instastories

Также Яна не смогла пройти мимо позиции российской экс-модели и экс-жены футболиста Павла Мамаева – Аланы. Женщина поддерживает Путина и его грехи.

Еще одна продажная шкура, которая находится у бывшего мужа. Во время того, как у него умер близкий человек, посылала ему ссылку на оплату кремов! Ее жизнь вуже и так наказал, оставив ни копейки. Но ее единственный источник дохода – это инстаграм. Давайте ее заблокируем! – добавила Беляева.

Скриншот Instastories

Напомним, Яна Беляева это та девушка, которая забрала у Ани Лорак турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Когда-то их вместе поймали в ночном клубе Киева – Dali Park, принадлежащем Мурату и Лорак. Сейчас Мурат Налчаджиоглу находится в отношениях с 25-летней киевлянкой Лилией. Бизнесмен уже сделал предложение избраннице.

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Раньше Слава Демин призвал Ани Лорак не молчать и сделать выбор. А жена Сергея Жигунова открыто поддержала украинцев и обратилась к россиянам.

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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Анастасия Рогожинская
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