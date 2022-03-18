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Шок! Надя Дорофеева и Владимир Дантес развелись

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18 марта, 19:17
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Самая известная и крепкая пара украинского шоу-бизнеса шокировала своих поклонников новостью – супруги официально разорвали отношения
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Надя Дорофеева и Владимир Дантес / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Надя Дорофеева и Владимир Дантес больше не вместе. Такой новостью пара шокировала своих поклонников в Instagram.

Эта пара стала самыми родными людьми и это самые близкие друзья. Такими они и остаются. Единственное...они просто теперь не вместе, – сообщили Надя и Вова фанатам.

Что стало причиной разрыва Дорофеевой и Дантеса они пока не сообщают, но говорят, что связь между ними не оборвалась.

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По словам бывших супругов, они остаются в хороших отношениях и по-прежнему будут друг друга близкими людьми. Однако, как супружеская пара, они больше не существуют.

Романтические отношения Дорофеевой и Дантеса начались еще в 2011 году. Тогда оба были только начинающими музыкантами и мечтали о громкой карьере в шоу-бизнесе.

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Спустя четыре года пара сыграла свадьбу. В официальном браке уже бывшие супруги прожили семь лет.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес были женаты 7 лет
Надя Дорофеева и Владимир Дантес были женаты 7 лет / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

На протяжении всего этого времени Дантес и Дорофеева оставались одной из самых популярных и крепких пар в украинском шоу-бизнесе.

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Непростым решением для пары было сообщить о разводе своим фанатам в такое непросто время, но, по их нению, подходящего времени для таких новостей никогда не будет.

Ранее Надя Дорофеева отреагировала на то, что попала в "черный список" артистов в россии.

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