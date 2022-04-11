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Шок! Оккупанты обстреляли автомобиль мужа Илоны Гвоздевой под Киевом

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 апреля, 10:39
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Украинский хореограф рассказала, сколько замечательных моментов связано с этой машиной
Илона Гвоздева показала обстрелянную оккупантами машину мужа
Илона Гвоздева показала обстрелянную оккупантами машину мужа / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

До вторжения России в Украину Илона Гвоздева с мужем и детьми жили в частном доме под Киевом. Однако в начале марта русские изверги разбомбили ее жилье. Вероятно, автомобиль был возле дома, поэтому и попал под обстрел. К счастью, никто не пострадал.

В Instagram Гвоздева поделилась горьким известием и призналась, сколько хороших и незабываемых моментов связано с машиной ее любимого.

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Вспоминаю, как ты первый раз позвал меня проехать с тобой на твоем SKYLINE и мы стояли на Старте на соревнованиях на Чайке, тогда мне было так пугающе и одновременно я так гордилась тобой и твоей смелостью! То, как ты дрефтовал на нашей свадьбе, навсегда останется в сердце, – написала танцовщица.

Гвоздева также отметила, что они с мужем еще купят новую машину, а эту – оставят на память.

Мне так жаль мой любимый, но главное сейчас это жизнь! Мы с тобой еще такие молодые, энергичные, заработаем и купим еще лучшую машину, но эту оставим как память. Все лучшее у нас еще впереди, – добавила хореограф.

Напомним, сейчас Илона Гвоздева с двумя детьми и матерью находится в Италии. Их приютила итальянская семья.

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Сразу после приезда Гвоздева начала искать работу, чтобы финансово помогать Украине.

Ранее мы сообщали, что Илона Гвоздева вспомнила позорный поступок Татьяны Денисовой.

Анастасия Рогожинская
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