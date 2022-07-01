Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Шон Пенн получил подарок от Коли Серги на блокпосте (фото)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 16:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Голливудский актер уже в третий раз приезжает в Украину. Где встретился Пенн с музыкантом и что Серга ему вручил – узнайте в материале
Шон Пенн встретился с Колей Сергой в Украине
Шон Пенн встретился с Колей Сергой в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Не только словом, а делом многие зарубежные звезды поддерживают нашу страну в войне против рашистского нашествия. Среди них и 61-летний Шон Пенн. Актер застал полномасштабную войну....в Украине! В феврале он приезжал снимать документальный фильм о войне на востоке Украины. 28 февраля лауреат премии "Оскар" вместе со съемочной группой уехали за границу.

В июне он снова приехал в нашу страну. Шон Пенн посетил Офис президента, где поговорил с Владимиром Зеленским о Буче и Ирпене.

Реклама

Во время пребывания в Киеве звезда Голливуда встретилась с Колей Сергой. Сам музыкант сейчас служит в Одесской области, однако на днях он приезжал в столицу.

Серга вручил Шонну картину, которую актер приобрел из благотворительного проекта Vony Razom – "333". Отметим, это выставка, миссия которой – собрать на мобильные госпитали для реабилитации украинских защитников.

Шон Пенн получил картину от Коли Серги
Шон Пенн получил картину от Коли Серги

Реклама

Шон Пенн с картиной
Шон Пенн с картиной / Фото: instagram.com/vony_razom

Невероятно, но правда! Теперь наша особенная картина в коллекции легендарного Шона Пенна, – подписали кадры организаторы выставки в Instagram .

Скриншот Instastories

Коля Серга также поделился снимками с кинозвездой у себя на странице.

Скриншот Instastories

Произведение искусства попало в руки настоящего ценителя, – подписал снимок артист.

Кстати, один из участников проекта арт-проекта "Вони Разом", Павел сообщил у себя в stories, что кадры сделаны на блокпосте!

Реклама
Скриншот Instastories

Не будем говорить на каком (блокпосте, – ред.). Но, если ТрО, которые тогда нас не хотели понимать, мягко говоря, если вы это увидите знайте, что это были не пустые слова от нас. А те, кто не пустил нас, не поверив – я же говорил, что вы совершаете ошибку!, – рассказал о неприятной ситуации Павел.

А участница проекта Ирина добавила, что их тогда выгнали с угрозами, не позволив ничего объяснить.

Напомним, в марте Шон Пенн приезжал во Львовскую область, чтобы помогать украинским беженцам.

Также Шон Пенн активно помогал украинским беженцам, оказавшихся в Польше.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять