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Шубка как у Лободы: Анна Asti стала клоном певицы (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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25 июня, 18:05
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В свой день рождения экс-солистка группы Artik&Asti, которая осталась в России, предстала в новом образе. Найдите отличия с Лободой в материале
Анна Asti копирует Светлану Лободу
Анна Asti копирует Светлану Лободу / Фото: instagram.com/lobodaofficial

Уже не первый раз фанаты Анны Дзюбы подмечают ее невероятное сходство со Светланой Лободой. Это случилось сразу же после того, как певица покинула популярный дуэт и сменила имидж.

Не только черты лица и белоснежные волосы объединяют двух исполнительниц. Все чаще Анна Asti появляется на своих концертах в нарядах точь-в-точь, как у Лободы.

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На последнем выступлении Дзюбы в честь дня ее рождения зрители растерялись, ведь сперва подумали, что перед ними другая певица.

Так, артистка примерила кожаные легинсы и белую шубу, образ дополнили солнцезащитные очки...но, кажется, где-то мы такое уже видели. Ах да, еще в декабре точно также уже появлялась Лобода. Складывается впечатление, что все наряды Дзюба берет у коллеги в аренду.

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Скриншот из видео

Поклонники певицы-перебежчицы шепчутся: стилисты Анны просто перестали заморачиваться над ее образами и черпают вдохновение у создателей сценических нарядов Лободы.

Стоит отметить, что кардинальное отличие между двумя исполнительницами все же есть. После полномасштабного вторжения РФ в Украину, Лобода вернулась на Родину. В то же время экс-солистка Artik&Asti записывает дуэты с Киркоровым, поет для рашистов и устраивает громкие вечеринки.

Ранее мы рассказывали, что Нателла Крапивина назвала Анну Asti располневшей копией Светланы Лободы.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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