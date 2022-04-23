Символ несгибаемости: Ольга Сумская показала знак победы Украины

Ольга Сумская, как и миллионы украинцев, переживает непростой период из-за российского вторжения и потери самого родного человека. У актрисы также болит сердце за родину и соотечественников. Ей больно смотреть на последствия прихода "русского мира" в наши города.
Но все же Сумская верит в победу украинского народа, потому что за нами правда.
Более того, в Instagram Сумская порадовала своих фанатов – артистка показала знак победы Украины в войне против путинского нашествия.
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Звезда опубликовала фото разрушенного оккупантами дома, а на останках его крыши поселился аист.
Аисты вернулись! Для меня это символ несгибаемости и жизни, которая должна продолжаться! Украина победит!, – подчеркнула Сумская.
На опубликованных фотографиях видно, что аист, вернувшийся из теплых краев, свил себе гнездышко на остатках крыши обрушенного дома. Без сомнения, мы победим и отстроим нашу прекрасную и независимую страну!
Фолловеров тронули такие кадры. Поклонники Сумской отметили, что знак правдив:
- Это самое трогательное фото войны.
- Говорят, что аисты не прилетают, когда война. Это хороший знак!
- Аист на крыше – мир на земле.
- Давно ждала этого знака жизни и мира.
Ранее Ольга Сумская поделилась жуткими кадрами из Мариуполя. Актриса подчеркнула, что масштаб трагедии в городе не имеет предела.