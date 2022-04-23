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Символ несгибаемости: Ольга Сумская показала знак победы Украины

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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23 апреля, 20:09
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Каждый украинец верит в то, что добро победит рашистское зло
Ольга Сумская показала хороший символ
Ольга Сумская показала хороший символ / Фото: instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская, как и миллионы украинцев, переживает непростой период из-за российского вторжения и потери самого родного человека. У актрисы также болит сердце за родину и соотечественников. Ей больно смотреть на последствия прихода "русского мира" в наши города.

Но все же Сумская верит в победу украинского народа, потому что за нами правда.

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Более того, в Instagram Сумская порадовала своих фанатов – артистка показала знак победы Украины в войне против путинского нашествия.

Звезда опубликовала фото разрушенного оккупантами дома, а на останках его крыши поселился аист.

Аист прилетел на разрушенный дом
Аист прилетел на разрушенный дом / Фото: instagram.com/olgasumska

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Аисты вернулись! Для меня это символ несгибаемости и жизни, которая должна продолжаться! Украина победит!, – подчеркнула Сумская.

На опубликованных фотографиях видно, что аист, вернувшийся из теплых краев, свил себе гнездышко на остатках крыши обрушенного дома. Без сомнения, мы победим и отстроим нашу прекрасную и независимую страну!

Аист застал войну
Аист застал войну / Фото: instagram.com/olgasumska

Фолловеров тронули такие кадры. Поклонники Сумской отметили, что знак правдив:

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  • Это самое трогательное фото войны.
  • Говорят, что аисты не прилетают, когда война. Это хороший знак!
  • Аист на крыше – мир на земле.
  • Давно ждала этого знака жизни и мира.
Скриншот Instagram

Ранее Ольга Сумская поделилась жуткими кадрами из Мариуполя. Актриса подчеркнула, что масштаб трагедии в городе не имеет предела.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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