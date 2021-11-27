Скандал на гипершоу "Маска": правда об отношениях DZIDZIO и Оли Цибульской

Не только звездные детективы узнают подробности из жизни загадочных масок. Участники тоже следят за новостями о жюри и готовы рассказать тайны звездной четверки

Скандал раскроет подробности о DZIDZIO / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Уже завтра, 27 ноября, в 21:00 зрители канала "Украина" увидят шестой выпуск самого загадочного шоу современности "МАСКА". С каждым эфиром удивительные участники поднимают градус напряжения и страстей среди звездных детективов все выше. Но на этот раз самая эпатажная героиня проекта создаст настоящий скандал на шоу "МАСКА". Как отреагируют на ее слова детективы?

Изящная и грациозная маска Скандал хорошо разбирается в сенсациях и провокациях. Она не боится упрекать звездных детективов и остро отвечать на их вопросы. Но в шестом выпуске гипершоу "МАСКА" она затронет очень горячую тему. Конечно, Скандал – это ведь ее имя.

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"Обожаю сплетни! А как иначе? Кстати, ходят слухи, что DZIDZIO и Цибульская – не просто кумовья, а любовники!" – заявит Скандал в эфире канала "Украина".

Такое высказывание разозлит DZIDZIO и спровоцирует горячую дискуссию за столом звездных детективов.

"А я об этом знала!" – воскликнет Оля Полякова.

Но апеллировать ей возьмется NK | Настя Каменских, мол, у Оли Цибульской есть и муж, и ребенок. Однако Полякову эти факты не остановят, она имеет объяснения всем этим утверждением.

"Кто-то хоть раз видел этого мужа? Это твой ребенок, все в шоу-бизнесе это знают, – обратится к DZIDZIO Оля. – Он же был женат, поэтому нужно было это скрывать. А я пересказываю то, что говорят люди".

А что же ответит на эти упреки сам DZIDZIO? И какими еще шокирующими заявлениями поразит всех противоречивый Скандал?

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Также в шестом выпуске грандиозного шоу "МАСКА" перед зрителями выступят еще четверо удивительных участников группы Б.

Детективы узнают тайну белого Тигра / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Какие скелеты скрывает в своем шкафу фантастический белый Тигр? Из-за чего одиночка Мухомор станет причиной ссоры между звездными детективами? Какое откровенное признание сделает NK | Настя Каменских после выступления веселого Джміля? И чем романтичная Горилла тронет Олега Винника до слез?

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Настя Каменских сделает признание после выступления Джміля / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Смотрите новый выпуск грандиозного шоу "МАСКА" в эту субботу, 27 ноября, в 21:00 на канале "Украина".

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