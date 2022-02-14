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Скандал на Нацотборе: самое главное из пресс-конференции Суспільного

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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14 февраля, 17:23
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На пресс-конференции объяснили путаницу с результатами голосования, смену порядкового номера KALUSH за сутки до эфира и объяснили, почему не готовы подписать договор с Алиной Паш
Главные момент пресс-конференции Суспільного по поводу Нацотбора
Главные момент пресс-конференции Суспільного по поводу Нацотбора / Фото: instagram.com/alinapash, скриншот, "Сегодня"

Сегодня, 14 февраля, Общественный вещатель провел пресс-конференцию с целью объяснить все спорные моменты, возникшие на Национальном отборе на "Евровидение-2022".

Журналист сайта "Сегодня" побывал на пресс-конференции и уже успел поинтересоваться, кто, кроме Тимура Мирошниченко, знал результаты голосования зрителей до их объявления.

Также коротко описываем остальные итоги пресс-конференции "Суспільного" по скандалу на Нацотборе:

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  • Общественный вещатель отправил запрос в Госпогранслужбу с просьбой проверить справку Алины Паш о въезде в Крым с территории Украины.
  • Пока что Суспільне не готово подписывать договор с Алиной.
  • Ярослав Лодыгн, глава оргкомитета Нацотбора, извинился перед группой KALUSH, за то, что в эфире назвал их "людьми с гор".
  • Вариант того, что в этом году Украина не примет участие в Нацотборе, есть. Это произойдет, если Европейский вещательный союз найдет политический интерес в Нацотборе.
  • Поменять порядковый номер выступления KALUSH на Нацотборе за сутки до эфира было инициативой режиссера-постановщика.
  • Тот факт, что у некоторых зрителей не засчитывались их SMS-голоса за группу KALUSH – проблема мобильных операторов. "Суспільне" по этому вопросу к операторам не обращалось.

Пресс-конференция "Суспільного" по поводу скандалов на Нацотборе
Пресс-конференция "Суспільного" по поводу скандалов на Нацотборе / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В чем суть скандала?

Украинская певица Алина Паш (Alina Pash) стала победительницей Нацотбора на "Евровидение-2022".

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что Алина посещала оккупированный Крым с территории России в 2015-м, а также посещала Москву в 2017 году. Этот момент смутил украинцев. Но это не все.

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Во время оглашения результатов зрительского голосования в финале Нацотбора произошла путаница: ведущий Тимур Мирошниченко сначала назвал одни баллы, позже попросил прощения, заявив, что ошибся, и озвучил совсем другие баллы участников. При этом турнирная таблица, которая обычно выведена на экраны на главной сцене, исчезла и не появилась. Ведущим и членам жюри пришлось считать итоговые баллы участников на листочке.

Позже группа KALUSH, которая победила в зрительском голосовании, но в итоге заняла второе место на Нацотборе, обвинила организаторов в фальсификации результатов – якобы результаты были сфабрикованы ради победы Паш.

Алина Паш предоставила документ, согласно которому она посещала Крым с территории Украины. Однако позже появилась информация, что она подделала документ. Суспільне проверит это. Если окажется, что Паш обманула Общественного вещателя, будет избран другой представитель Украина на "Еврлвидении-2022".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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