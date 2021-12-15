Скандал! Певицу Руслану обвиняют в коррупции и нарушении прав артистов на роялти

Известная украинская певица Руслана категорически выступает против принятия законопроекта №5572, касающегося авторских и имущественных прав. Поэтому артистку жестоко критикуют ее оппоненты. Почему – читайте ниже

Почему Валерий Харчишин и Янина Соколова критикуют Руслана | / Фото: Instagram

Ранее Руслана заявляла, что принятием упомянутого закона "фактически предлагается снова отменить аккредитацию и вернуть нас в то первоначальное состояние хаоса, в котором была наша индустрия до реформы". Впрочем, многие другие деятели думают совсем иначе и выступают за принятие соответствующего проекта.

Журналистка Янина Соколова считает, что "Руслана стала ширмой преступной группировки двух маргинальных боссов, которые за последние 10 лет украли 100 млн долларов из карманов роялти украинских музыкантов".

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Неделю Руслана активно ходила по украинским каналам. Руслана патриотично, это она умеет, лгала. Наблюдать, на что человек готов ради денег смешно, но грустно, – написала Янина.

В то же время Соколова объяснила, почему Руслана за не допущение принятия закона #5572 , который "перекроет кислород преступному схематозу роялти"

Если закон будет принят, то каждый музыкант будет получать столько роялти за собственные песни, сколько заработал. Написал 10 хитов в месяц, разрывающих радио и рестораны, получаешь соответственно. Не написал ничего путного за последние десять лет как Руслана, получаешь меньшие деньги за старые хиты, – добавила журналистка.

По мнению Соколовой, все будет честно, а главное деньги распределяются авторами, а не случайными бизнесменами, которые "дают на лапу Русланам копейки, а в остальном воруют, потому что система распределения до сих пор работала подковерно".

Поддержал слова Янины и фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин . По его словам, такая история длится, как минимум 20 лет.

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Певец отметил, что многих исполнителей "разводили как котят". Поэтому он призывает поддержать соответствующий законопроект, чтобы "навести порядок в своем саду" и, чтобы "избегать граблей в будущем".

Что говорит Руслана?

Сама же артистка заявила , что ей "печально читать, что пишут о ней ее коллеги и друзья".

Все это по-человечески очень унизительно, оскорбительно, в лучших традициях пропаганды северного соседа – "Скабеева-style". Я уже наслушалась о себе многое подобного оттуда. Но не верится, что это в Киеве, в Украине, прямо сейчас и здесь, – написала певица.

В то же время Руслана объяснила со своей стороны, с чего начался спор с коллегами. По ее словам, этот конфликт – о деньгах, поэтому она "никогда не считала правильным обсуждать этот вопрос публично".

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Организация УААСП, которая претендовала и претендует собирать авторское вознаграждение у пользователей авторского права – радио, телевидение и т. д., на мой взгляд и по мнению огромного количества моих коллег-правовладельцев, полностью дискредитировала себя – написала она.

По мнению артистки, от законопроекта #5572 "выиграют не авторы и правообладатели, а пользователи и одна единственная организация УААСП".

С чего все началось?

Ранее певец Тарас Тополя сообщил в Сети, что СБУ задержала мужчину, пытавшегося подкупить нардепа с целью отсрочки принятия изменений в закон об авторском праве.

Ни СБУ, ни Офис генпрокурора не назвали имя фигуранта, однако Тополь утверждает, что это директор "ОКУАСП" и "УЛАСП" Александр Никин. Именно его и еще одного бизнесмена Олега Долинского считают партнерами Русланы, занимавшихся отмыванием денег через тиражирование дисков, кассет и т. д.

Тополя же отметил, что нужно принять соответствующий закон. По его словам, годами украинские авторы недополучают огромные средства за использование их музыки и песен.

Что такое закон #5572?

Соответствующий документ предлагает отменить реформу организаций коллективного управления, введенную в 2018 году, и лишить аккредитации ОКУ (уполномоченные организации коллективного управления авторским правом. – Ред.).

В частности, проект разблокирует сбор авторских роялти и украинские авторы смогут получить вознаграждение из-за границы, а иностранные правообладатели получат средства на публичное использование их произведений в Украине.

В целом многие украинские артисты поддерживают закон, среди них: Юрий Рыбчинский, Потап, Onuka, Алина Гросу, Валерий Харчишин, Олег Михайлюта, Екатерина Павленко, KAZKA, Lama и другие.