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Скандал продолжается! Melovin назвал Ирину Федишин дурой за ее "вс***ое мнение" о ЛГБТ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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22 мая, 15:54
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Певец Melovin резко высказался в адрес Ирины Федишин после ее гомофобных высказываний и припомнил ее грехи с неоплаченной арендой и выступлениями за оппозицию
Mеlovin вспомнил грехи Ирины Федишин после ее гомофобных высказываний
Mеlovin вспомнил грехи Ирины Федишин после ее гомофобных высказываний / Фото: instagram.com/melovin_official, скриншот

В украинском шоу-бизнесе продолжается громкий скандал. После гомофобных высказываний Ирина Федишин нарвалась на волну хейта от звезд и пользователей Сети. Певица в ответ эмоционально раскритиковала коллег Олю Полякову, Анастасию Приходько и Melovin, чем подлила масла в огонь!

Певец Melovin, который является членом ЛГБТ-сообщества, еще раз публично унизил Федишин и припомнил ее серьезные "грехи".

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Когда человек прикрывается религией, говорит, что он за любовь...я не понимаю, а за какую ты любовь? Почему ты имеешь право говорить, что у других нет любви? Если вникать в грехи Ирины Федишин, можно нарыть очень много: и неоплаченные аренды залов для концертов, и выступления нашей львовяночки Федишин за оппозиционной партии...но я не хочу падать до ее уровня, – сказал певец в интервью "Слава+".

Артист уверен, что публичный человек не может позволить себе таких высказываний, ведь это, как минимум, может быть оскорбительно для ее же поклонников.

Передай, чтобы она поставила свечку за здравие и за свой разум! – попросил Славу Демина певец. – Она очень много прикрывается тем, что это ее мнение! Вс***ое, никому не нужное мнение Иринки Федишин! Кому нужно-то твое мнение?! Дура дурой, я не знаю!

Кроме того, Melovin добавил, что нормального разговора и компромисса с Ириной на тему ЛГБТ не получится, ведь она, по мнению певца, не хочет принимать другую позицию.

Также сайт "Сегодня" подготовил материал о том, как, пытаясь погасить хейт от Евровидения, Федишин удалось раздуть скандал с ЛГБТ.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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