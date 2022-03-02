Скандальный актер Алексей Панин – за Украину: "Стыдно, что у меня российский паспорт"

Известный российский актер со скандальной репутацией Алексей Панин открыто поддерживает Украину. Он выступает против российской агрессии в Украине и сделал свой инстаграм рупором против российской войны в Украине.
Сейчас актеру стыдно за его российский паспорт.
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Артист, которые проживает в Испании, делится видео с места событий и говорит, что в Испании, как и во многих других странах мира, также идут митинги в поддержку Украины.
Он сам принимает в них активное участие.
Напомним, ранее Панина не раз называли любимым актером Путина. Он также получал из рук президента РФ награды.
Сейчас же, как и каждый здравомыслящий человек, он осуждает действия Путина в Украине. Артист считает, что сейчас Россия стоит на краю гибели.
Спасибо Алексею Панину за человечность и позицию!
Также напомним, против войны в Украине высказались:
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
- Также София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои.
Мы уверены в победе. Все будет Украина!
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