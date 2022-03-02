Скандальный актер Алексей Панин – за Украину: "Стыдно, что у меня российский паспорт"

Известный российский актер, о выходках которого гудит весь интернет, показал себя достойнейшим образом и осудил вторжение Путина в Украину

Алексей Панин активно выступает против российской агрессии в Украине / Фото: Инстаграм Алексея Панина

Известный российский актер со скандальной репутацией Алексей Панин открыто поддерживает Украину. Он выступает против российской агрессии в Украине и сделал свой инстаграм рупором против российской войны в Украине.

Сейчас актеру стыдно за его российский паспорт.

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Артист, которые проживает в Испании, делится видео с места событий и говорит, что в Испании, как и во многих других странах мира, также идут митинги в поддержку Украины.

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Он сам принимает в них активное участие.

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Напомним, ранее Панина не раз называли любимым актером Путина. Он также получал из рук президента РФ награды.

Сейчас же, как и каждый здравомыслящий человек, он осуждает действия Путина в Украине. Артист считает, что сейчас Россия стоит на краю гибели.

Спасибо Алексею Панину за человечность и позицию!

Также напомним, против войны в Украине высказались:

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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