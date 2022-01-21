"Мне впервые в жизни так хорошо": София Стужук — о том, почему не показывает нового парня

Пока в Сети обсуждали, сколько зарабатывает София Стужук, известная блогерка снова разоткровенничалась с публикой. В этот раз она ответила, почему не хочет показывать нового парня.
Новые откровения звезды появились в ее Инстаграм в рамках ответов на вопросы. Так, блогерша-миллионница призналась, что теперь жалеет о своей откровенности по части личной жизни.
Конечно, вряд ли Стужук перестроит свой блог так, чтобы вообще не показывать личную жизнь, но пока что она действительно подает личную информацию очень дозировано.
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В вопросах замужества София не спешит. Пережив непростой развод, сейчас она больше стремится построить здоровые отношения, нежели поспешить в ЗАГС.
Личная жизнь Софии Стужук: подробности
Напомним, ранее София Стужук была замужем за Дмитрием Стужуком, от которого родила троих детей. Но их отношения закончились разводом. А 16 октября 2020 года Дмитрий скончался от коронавируса.
Спустя полгода после смерти Дмитрия Софии начали приписывать отношения с экс-участником "Холостячки" блогером Андреем Шатырко. Также она была замечена в компании известного нидерландского футболиста Акселя Вайца, звезды шоу "Топ модель по-украински" и сериалити "Киев днем и ночью" Макса Сосновского. Кроме того, ходили слухи о романе с Игорем Пустовитом.
С кем знаменитая девушка встречается сейчас, остается только ожидать, когда инфлюенсер решит представить публике своего нового избранника.
Напомним, ранее София Стужук нарвалась на хейт за отдых в Карпатах без детей.