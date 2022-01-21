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"Мне впервые в жизни так хорошо": София Стужук — о том, почему не показывает нового парня

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 января, 21:33
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ТОП-блогер на украинском пространстве София Стужук рассказала, почему не показывает публике своего нового парня. После романов и многочисленных слухов знаменитая девушка решила изменить свой взгляд на этот счет
София Стужук пока что не раскрывает имя нового возлюбленного
София Стужук пока что не раскрывает имя нового возлюбленного / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Пока в Сети обсуждали, сколько зарабатывает София Стужук, известная блогерка снова разоткровенничалась с публикой. В этот раз она ответила, почему не хочет показывать нового парня.

Новые откровения звезды появились в ее Инстаграм в рамках ответов на вопросы. Так, блогерша-миллионница призналась, что теперь жалеет о своей откровенности по части личной жизни.

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София Стужук призналась, что очень счастлива в новых отношениях/ скриншот из Инстаграм Стужук

Конечно, вряд ли Стужук перестроит свой блог так, чтобы вообще не показывать личную жизнь, но пока что она действительно подает личную информацию очень дозировано.

В вопросах замужества София не спешит. Пережив непростой развод, сейчас она больше стремится построить здоровые отношения, нежели поспешить в ЗАГС.

Пока что София Стужук не спешит идти в ЗАГС/ скриншот из Инстаграм Стужук

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Личная жизнь Софии Стужук: подробности

Напомним, ранее София Стужук была замужем за Дмитрием Стужуком, от которого родила троих детей. Но их отношения закончились разводом. А 16 октября 2020 года Дмитрий скончался от коронавируса.

Спустя полгода после смерти Дмитрия Софии начали приписывать отношения с экс-участником "Холостячки" блогером Андреем Шатырко. Также она была замечена в компании известного нидерландского футболиста Акселя Вайца, звезды шоу "Топ модель по-украински" и сериалити "Киев днем и ночью" Макса Сосновского. Кроме того, ходили слухи о романе с Игорем Пустовитом.

София Стужук и Андрей Шатырко
София Стужук и Андрей Шатырко / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

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С кем знаменитая девушка встречается сейчас, остается только ожидать, когда инфлюенсер решит представить публике своего нового избранника.

Напомним, ранее София Стужук нарвалась на хейт за отдых в Карпатах без детей.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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