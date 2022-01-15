Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Увольнение Шевченко 😡 Кибератака против Украины 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко

Регина беременна

Здоровье Куравлева

Откровения Танчинца

Сольный трек Asti

Тайный сын Джоли

Ахеджакова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

"Сказал, что ему нравится президент России": Кондратюк вспомнил скандальное заявление Данилко

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 января, 19:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В новом интервью от украинского продюсера и телеведущего Игоря Кондратюка досталось и Ване Дорну
Игорь Кондратюк назвал весь украинский шоу-бизнеса "ватным"
Игорь Кондратюк назвал весь украинский шоу-бизнеса "ватным" / Фото: YouTube

Недавно стало известно, что Ани Лорак возвращается в Украину с концертами. Игорь Кондратюк назвал это "дикостью" и "неуважением" со стороны певицы.

Вообще почти весь украинский шоу-бизнес продюсер считает "ватным". Об этом он сказал в шоу "Антиподи", опубликованном в YouTube-канале "Ісландія ТВ".

Реклама

Ватноватый – весь украинский шоу-биз, за исключением буквально некоторых персонажей, был во времена, когда нам не надо было делать свой выбор, – заявил Кондратюк.

Телеведущий также рассказал о своих отношениях с Андреем Данилко. По его словам, много лет назад, когда артист еще не был таким популярным, они вместе пили чай и разговаривали о проектах друг друга и Данилко похвалил "Караоке на майдане".

Вспомнил Игорь Кондратюк и высказывание Данилко о президенте России, которое ему очень не понравилось.

Реклама

Он давным-давно, задолго до 14-го года, сказал, что ему нравится молодой президент России. Меня это немного резануло – я такой, что мне президенты России не нравятся и никогда не нравились, – поделился Кондратюк.

Он добавил, что не понимает, зачем говорить о таком публично, но подчеркнул, что Данилко имел в виду "историю с Кучмой", который в то время надоел украинцам.

Игорь Васильевич упомянул и Ваню Дорна, который в числе прочих украинских звезд, спокойно гастролирует в РФ, несмотря на войну и оккупацию украинских территорий.

Метания были у Вани Дорна... Он говорил: "У меня презентация в Питере. Новый альбом..." Я говорю: "Ваня, моя позиция – нет", – рассказал о диалоге с певцом Кондратюк.

По мнению продюсера, артисты очень преданы своей аудитории и не могут отказаться выступать в стране-агрессоре. Таких звезд он называет "овцами, которым пофигу, что происходит внизу".

Реклама

Похожее мнение ранее выразил певец Павло Зибров.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
15 января. Михаил Вербицкий. 30 лет назад Указом Президиума Верховной Рады Украины музыкой Государственного гимна утверждена мелодия песни "Ще не вмерла України…" Михаила Вербицкого…
На встречу с героем!
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять