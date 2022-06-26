Склоняли к госизмене: брата Игоря Кондратюка на несколько дней забрали ФСБшники

Российские оккупанты в Херсоне пытаются завербовать местное население. Брата украинского продюсера принуждали к госизмене

Игорь Кондратюк / Фото: Скриншот из YouTube

Игорь Кондратюк, который недавно высказался об отмене "Евровидения-2023" в Украине, рассказал, как живется его родным в оккупированной Херсонской области.

Продюсер старается не распространять детали о своей семье, которая осталась на временно подконтрольных РФ территориях. По словам Кондратюка, сейчас это небезопасно. Но все же молчать об издевательствах и унижениях от оккупантов шоумен просто не может.

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Как рассказал Кондратюк в интервью Украинской правде, оставшихся украинцев пытаются склонить к коллаборационизму. С "визитом" приходили и к брату продюсера.

К моему брату приезжали фээсбэшники на херсонских номерах. Час вели переговоры. Склоняли его к работе на них. Он сказал: "Нет, я не буду – по разным причинам", чуть ли не по состоянию здоровья. Короче говоря, что он им там наплел, не имеет значения, потому что задача была просто не сотрудничать и выжить, – поделился шоумен.

Кондратюк рассказал, что такой интерес к его родственнику российских спецслужб не случаен. Около 13 лет брат продюсера был замом мэра Голой Пристани.

К нему приезжали дважды, один раз забрали на несколько дней, потом еще приезжали. Так они склоняют к коллаборационизму. Некоторые не выдерживают, – рассказал Кондратюк.

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