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Сколько стоит отдых Виктора Павлика в Карпатах: молодая супруга артиста показала чеки

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 января, 15:11
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Семья Виктора Павлика продолжает свой отдых на Западе Украины. Звездное семейство после Львова решили отправиться горнолыжный курорт
Жена Виктора Павлика показала, сколько стоит их отдых
Жена Виктора Павлика показала, сколько стоит их отдых / Фото: instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик наслаждаются отдыхом в Карпатах. Недавно молодая жена артиста напугала Павлика в отеле без одежды, чем рассмешила фанатов.

Сейчас супруги находятся на горнолыжном курорте в Буковеле. Там Репяхова решила поделиться с поклонниками в Instagram, в какую стоимость обходится отдых семье артиста.

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Так, ужин в одном из местных ресторанов обошелся звездному семейству в 3 тысячи гривен вместе с алкоголем. Стоит отметить, что супруги отдыхают с родными Кати, поэтому стол был рассчитан на пятерых.

Репяхова заявила, что осталась довольна обслуживанием и ценами в ресторане, так как на такое количество людей, такая сумма вполне приемлема на курорте.

Кроме того, семья заказывала алкогольные напитки. Четыре коктейля и два напитка обошлись им в 880 гривен.

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Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Поделилась молодая жена Павлика и ценами на обед в Буковеле. В одном из заведений за две небольшие пиццы и напитки на четверых семья артиста заплатила 1030 гривен.

А вот на обслуживание в одном из заведений Репяхова пожаловалась. По словам жены Виктора Павлика, ее с мамой обслужили намного хуже, чем тогда, когда она приходила пообедать со своим знаменитым супругом.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

К слову, обед на двоих в этом ресторане стоил Репяховой 855 гривен.

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Через несколько часов концертный директор пожаловалась, что в этом заведении ей не принесли салат.

Я час прождала салат в заведении, я ушла и никто даже не извинился, – обиделась Репяхова.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Успела Репяхова и прокатиться на одной из самых популярных горок в Буковеле. Ценами на развлечение жена Павлика также поделилась с поклонниками.

Один спуск на одного человека обойдется в 500 гривен, а вот для двоих есть небольшая скидка – 800 гривен.

Скриншот – instagram.com/repyahovakate

Напомним, что недавно Виктору Павлику исполнилось 56 лет. Свой день рождения артист тоже встречал на отдыхе, а супруга нежно поздравила его с торжеством.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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