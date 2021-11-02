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Сколько стоят апартаменты "холостячки" Златы Огневич в самом элитном небоскребе столицы

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
2 ноября, 21:14
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Пока украинская певица Злата Огневич на глазах всей страны выбирает себе жениха, журналисты выяснили, какое приданое достанется избраннику известной исполнительницы

Как стало известно, артистка разъезжает по дорогам Киева на бюджетном корейском седане за 20 тысяч долларов, а вот паркует она его под небоскребом в самом элитном ЖК Киева – "Новопечерские липки". Там у певицы есть двухкомнатная квартира на 80 квадратных метров. Исполнительница рассказала, что такой роскошный презент получила от родителей.

Благодарю, что в свое время мы не продали недвижимость в Крыму. Когда жилье в Крыму выросло в цене, а в Киеве подешевело, родители воспользовались этим моментом и продали квартиру в Судаке и приобрели мне жилье в столице, – говорит Злата.

Самый элитный жилой комплекс столицы, где живет Злата Огневич
Самый элитный жилой комплекс столицы, где живет Злата Огневич

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Двухкомнатная квартира, как в Огневич сейчас оценивается в 250 тысяч долларов. Известно, что Злата переоборудовала жилье под просторную однокомнатную квартиру с кухней-студией.

По соседству с артисткой живет множество других представителей украинского шоу-бизнеса. Например, там есть трехкомнатная квартира у Ирины Билык, а Дмитрий Монатик купил в "Липках" апартаменты на 130 квадратов. Кроме людей творческих, в ЖК, который жители Киева прозвали "город в городе", со своими ресторанами, супермаркетами, частными школами и спорт-клубами, живут также чиновники, политики, врачи.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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