Ему бы исполнилось 53: лучшие песни и цитаты Кузьмы Скрябина

Андрей Кузьменко погиб 2 февраля 2015 года в ДТП. Его музыка стала наследием современной украинской культуры, а его цитатами украшают стены в разных уголках Украины

Памяти Андрея Кузьменко: лучшие песни и цитаты музыканта / Фото: instagram.com/skryabinband

Сегодня, 17 августа, Кузьма мог бы отпраздновать свой день рождения. Его друг Алексей Мочанов уже вспомнил артиста добрым словом, а мы сделали подборку хитов Скрябина и собрали лучшие цитаты Андрея об Украине и не только.

Реклама

"Кінець фільму"

Буквально за несколько дней до смерти певца его группа "Скрябин" выпустила в свет композицию под названием "Конец фильма".

Песню планировали включить в предыдущий альбом группы, но этого не произошло, и она осталась ждать своего часа. Как оказалось, слова песни стали пророческими для Кузьмы.

Реклама

"Дельфіни"

Всего за один день до гибели Кузьма "Скрябин" представил новый видеоклип на песню "Дельфины". Песня в стиле "Скрябина" – с глубоким смыслом и простыми словами.

В 2019 году певица TAYANNA сделала кавер на эту композицию.

"Мам"

Реклама

Песню "Мам" певец посвятил самому близкому человеку – маме. Любопытно, что в 2018 году итальянский певец Альфонсо Оливер записал собственную версию композиции на своем родном языке, которая получила название Mamma.

"Люди, як кораблі"

В текстах Кузьмы появлялась и социальная тематика. Многие считают, что песня "Люди, як кораблі" адресована Юлии Тимошенко.

Кавер-версия этого хита вышла в 2016 году в альбоме группы Антитіла – "Сонце".

Реклама

"Спи собі сама"

Существует мнение, что песня "Спи собі сама" посвящена жене Андрея, Светлане. Сам же Кузьма говорил, что ее можно воспринимать по-разному: "Смысл песни можно расценивать так, что дядя просто ушел от своей женщины на рыбу или там пить пиво, вот и "спи собі сама, коли біля тебе мене нема".

А можно вспомнить фильм "Привидение", где была ситуация намного серьезнее, когда мужчина погиб, но остался возле своей жены в образе духа, и получалось то же".

"Мовчати"

В 2003 году Кузьма записал клип с Ириной Билык на песню "Мовчати". В этом клипе зрителю открылась новая сторона Андрея, лирическая, романтическая, нежная и чувственная.

У песни есть своя история. Как-то ночью Кузьме приснилась фраза "Давай виключимо світло і будем мовчати".

Лучшие цитаты Кузьмы Скрябина

Я був недобрий син всередині, бо мав супротив до батьків. Він пропав в мене в 30 років. Запізно. Злості до батьків не має бути.

Андрей Кузьменко / Фото: instagram.com/skryabinband

Біда в тому, що політики ніколи не відповідали за свої вчинки. Вони писали закони для нас, а для них законів не було, у них була недоторканність.

Музыкант Кузьма Скрябин / Фото: instagram.com/skryabinband

Патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося, ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами — понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще "вишиватниками" називають. Начепив вишиванку — і вже думаєш, шо все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом…

Андрей Кузьменко получил звание народного артиста Украины посмертно – смотрите сюжет:

Еще материалы по теме: