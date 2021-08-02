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Слава Демин довел Анастасию Приходько до слез – певица назвала причину

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
2 августа, 13:45
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Судья вокального талант-шоу Співають всі!, премьера которого состоится 21 августа на телеканале Украина, призналась, что ощутила послеродовую депрессию
Анастасию Приходько довели до слез
Анастасию Приходько довели до слез / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Виной всему стало то, что Анастасия Приходько, которая недавно попала в громкий скандал со звездой TikTok, не смогла пойти на концерт Артема Пивоварова, куда ее не один раз звал радиоведущий. Об этом певица написала в Instagram, где и рассказала всю историю:

Наверное, у меня послеродовая депрессия. Я сегодня искренне расплакалась из-за того, что Слава Демин пригласил меня на концерт Артема Пивоварова, а я не смогла пойти, потому что у меня маленький ребенок.

Певица предположила, что если бы Слава Демин ее так активно не приглашал, возможно, она бы не обратила внимание. А так – очень расстроилась.

Певица, судья шоу
Певица, судья шоу "Співають всі!"" Анастасия Приходько / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артистка объяснила – из-за того, что ее младший сын Лука не приучен есть из бутылочки, она не может его оставить даже на несколько часов. А так как Слава Демин приглашал ее несколько раз, да еще и заваливал аргументами, она поддалась слабостям:

Я расплакалась от того, что посмотрела сторисы друзей – все на концерте Пивоварова, кроме меня. И мне стало так обидно. В обычное время я бы не расстроилась так, а тут я поняла, что хочу куда-то выйти, и больше, чем на час, но не могу. И всем весело, а я сижу дома.

При этом Анастасия призналась, что все это банально и глупо, но она расстроилась, как ребенок, который не попал на концерт.

После чего Анастасия поздравила своего коллегу по шоу "Співають всі!" Артема Пивоварова с хорошим шоу:

Концерт был очень классным! Я видела в сторис у друзей!

Смотрите в сюжете, как в прошлом году Анастасию Приходько выгнали из Лувра:

Ранее поскандалили другие судьи шоу "Співають всі" – Анна Тринчер и Jerry Heil, которые "слили" в Сеть откровенные фото друг друга.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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