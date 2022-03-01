Слава Демин призвал Ани Лорак не молчать и сделать выбор: Украина или деньги

На днях Катя Осадчая призвала украинок, которые работают в России не молчать и выразить свою позиция. Телеведущая обратилась к Ани Лорак, которая семь лет живет с дочкой в России. Певица решила не отвечать Осадчей. Вчера радиоведущий Слава Демин тоже написал певице. У себя в Stories он опубликовал сообщение.
Я вижу, что ты смотришь мои сторис и видишь, что происходит у тебя на Родине. В этот раз отмалчиваться не получится. Потому что молчание приравнивается к поддержке войны. И да! Это война. Говорю тебе я, который укрывается от ракет в укрытии. Пора выбирать. Родина или бабло и карьера
Как отметил радиоведущий, певица не ответила ему на сообщение.
Но, похоже, Ани Лорак не хочет видеть обращение известных украинцев, которые призывают выразить позицию. В фан-аккаунте артистки написали, что Ани Лорак запретила в Instagram тегать себя в Stories и постах.
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