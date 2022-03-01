Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🎒 Тревожный чемоданчик 🇺🇦 Призыв резервистов 🚨 Режим ЧП
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Слава Демин призвал Ани Лорак не молчать и сделать выбор: Украина или деньги

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 марта, 08:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Ани Лорак в соцсетях продолжает хранить молчание. Несколько дней назад она только написала, что не хочет войны
Слава Демин обратился к Ане Лорак
Слава Демин обратился к Ане Лорак / Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/slavademin_official

На днях Катя Осадчая призвала украинок, которые работают в России не молчать и выразить свою позиция. Телеведущая обратилась к Ани Лорак, которая семь лет живет с дочкой в России. Певица решила не отвечать Осадчей. Вчера радиоведущий Слава Демин тоже написал певице. У себя в Stories он опубликовал сообщение.

Я вижу, что ты смотришь мои сторис и видишь, что происходит у тебя на Родине. В этот раз отмалчиваться не получится. Потому что молчание приравнивается к поддержке войны. И да! Это война. Говорю тебе я, который укрывается от ракет в укрытии. Пора выбирать. Родина или бабло и карьера

Скриншот: Instagram

Как отметил радиоведущий, певица не ответила ему на сообщение.

Реклама

Но, похоже, Ани Лорак не хочет видеть обращение известных украинцев, которые призывают выразить позицию. В фан-аккаунте артистки написали, что Ани Лорак запретила в Instagram тегать себя в Stories и постах.

Скриншот: Instagram

Напомним, украинские звезды в соцсетях активно показывают войну в Украине, просят российских звезд не закрывать глаза на вторжение России и выходить на митинги.

Раньше Андрей Макаревич призвал Россию прекратить нападение на Украину. А вот Анджелина Джоли молится за украинский народ.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Тогда и сейчас
Узнаете на этом фото 2006 года Олю Полякову?
Больше фото
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять