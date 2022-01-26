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Слава Каминская бросила таинственного любимого: "Я закрываю за собой дверь"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 10:53
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Украинская певица всегда делится с фанами откровенным. На этот раз звезда заинтриговала их размышлениями о расставании
Слава Каминская озадачила фанатов постом о расставании.
Слава Каминская озадачила фанатов постом о расставании. / Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская часто делится своими мыслями в Сети, несмотря на острую критику или какие-то насмешки. Так, недавно она публично поддержала Ани Лорак, которая анонсировала в Украине концерты, а это заговорила об отношениях!

В Instagram певица посвятила кому-то текст, в котором отметила, что "любит и отпускает". В то же время артиста так и не объяснила, о ком или о чем идет речь.

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Если бы мне хватило слабости продолжать выяснять с тобой отношения, я написала бы многотомное произведение без иллюстраций, – написала Каминская.

Слава Каминская.
Слава Каминская. / Фото: instagram.com/babaslavka

Можно было предположить, что звезда обращается к экс-коллеге из группы НЕАНГЕЛЫ Виктории Смиюхи. Известно, что в последнее время у певиц был конфликт, который начался...с торта.

Однако, скорее всего, этот текст написан для мужчины. Ведь дальше Слава заговорила о расставании, которое происходит в паре.

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Но я не иду дважды, не иду, чтобы возвратиться, не иду, чтобы меня возвращали. Решение уйти – это миллионы (кому я лгу, миллиарды) мнений и сомнений. Я закрываю за собой дверь только когда мне больше нечего сказать в замочную скважину, – поделилась Каминская.

Напоследок звезда отметила: "Я люблю тебя и отпускаю. И желаю себе хорошего нового пути".

Некоторые фолловеры почему-то начали вспоминать экс-мужа певицы, пластического хирурга Эдгара Каминского. Впрочем, вряд ли такое послание было посвящено ему, ведь Слава рассталась с Эдгаром в 2019 году и с тех пор их ничего больше не связывает, кроме сына Леонарда и дочери Лауры.

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми
Слава Каминская с бывшим мужем и детьми / Фото: instagram.com/babaslavka

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Другие же поклонники начали расспрашивать звезды, что произошло. Некоторые потребовали объяснений:

  • Жду объяснительную бригаду в Telegram.
  • Думала, это новая песня.
  • Ну интригантка.
  • Так это о Вике.
  • Эдгар(Добби свободен).
Скриншот Instagram/babaslavka

Кому Слава могла посвятить текст?

Недавно в Сети распространились слухи, что у певицы был роман с народным депутатом Украины седьмого созыва и экс-заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергеем Кацубой. Их не раз видели вместе на светских мероприятиях.

Скриншот Instagram/katsubas

Однако в одном интервью звезда объяснила, что с Сергеем ее связывают исключительно дружеские отношения, проверенные годами.

Напомним, осенью Слава Каминская показала себя в школьные годы еще до пластики.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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