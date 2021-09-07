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Слава Каминская никогда не готовит своему мужчине: Он отлично справляется сам

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
7 сентября, 17:04
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Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Слава Каминская не хочет рассказывать о своем возлюбленном. Певица лишь призналась, что не готовит дома, потому что этим занимается мужчина
Слава Каминская призналась, что не готовит дома и не любит убирать
Слава Каминская призналась, что не готовит дома и не любит убирать / Фото: Скриншот из YouTube

У Славы Каминской, которая недавно выпустила богемный клип Slava Bogu, есть домработница, потому что сама артистка с детства ненавидит уборки.

Я по дому не делаю ничего. Вот честно. Не получаю я от этого удовольствия. В детстве мама заставляла меня убирать... она меня наказывала, заставляла пылесосить. Вот знаете, нельзя детей заставлять что-то делать. Потому что вырастет потом такое – ни пылесосить, ни убирать, – рассказала Слава в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Но зато Славе нравится готовить. Только случается это не так часто, как можно подумать. Если раньше звезда и убирала, и готовила, то сейчас у нее на домашние заботы нет ни времени, ни сил.

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Слава Каминская с детства не любит домашний быт / Скриншот из видео

Своему мужчине Каминская, кстати, тоже не готовит.

Он отлично готовит сам. Сам готовит, сам моет посуду и сам убирает после себя. И за мной еще убирает, моет посуду, – призналась Слава.

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Что-то нам подсказывает, что ей достался идеальный мужчина)

Но о личном Слава Каминская говорить не хочет. Зато рассказала, кто ее новый продюсер – в начале весны группа "НЕАНГЕЛЫ" официально распалась и слава занялась сольной карьерой.

Я себе продюсер. Я себе спонсор, я себе певица. Я самостоятельная женщина. Что хочу, то и делаю, – говорит она.

Украинский дуэт "НЕАНГЕЛЫ" прекратил существование спустя 15 лет выступлений на сцене. Об этом первой сообщила одна из солисток коллектива – Слава Каминская. Она отметила, что теперь они с Викторией Смеюхой будут выступать как сольные артистки.

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Смотрите эксклюзивное интервью со Славой Каминской для программы "Зірковий шлях":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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