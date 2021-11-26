Слава Каминская отказалась от корпоративов НЕАНГЕЛОВ из-за конфликта с Викой Смеюхой

В марте этого года украинская группа НЕАНГЕЛЫ распалась спустя 15 лет выступлений на сцене. Слава Каминская и Вика Смеюха начали заниматься сольными карьерами

Слава Каминская не хочет выступать на одной сцене с Викой Смеюхой / Фото: instagram.com/vikanablack, скриншот

Однако и после распада группа продолжала свою концертную деятельность. НЕАНГЕЛЫ выступали на корпоративах. Теперь же Слава Каминская после череды скандаловне хочет выходить на одну сцену с экс-коллегой.

Я от них отказалась. Потому что я не выйду на сцену с человеком, который себя так ведет. Это человек, с которым я работать на одной сцене не хочу... Сейчас я с ней категорически не выйду. На Новый год будет работать SLAVA KAMINSKA, а не НЕАНГЕЛЫ – сказала певица в интервью "Слава+".

Слава Каминская отказалась от корпоративов НЕАНГЕЛОВ / Фото: instagram.com/babaslavka

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Слава отметила, сейчас она встречаться с Викой не хочет. Даже если они увидятся где-то, она не уверена, что будет здороваться с экс-коллегой.

Может пройдет время. Меня попустит, я вообще быстро отхожу. Но смысл? У меня сейчас негатив по отношению к ней, – добавила Каминская.

Напомним, скандал между экс-солистками НЕАНГЕЛОВ начался с того, Вика Смеюха разрезала торт с изображением Славы и выложила видео в Сеть. Каминская раскритиковала поступок Вики. Позже Смеюха дала несколько интервью и рассказала, что 15 лет страдала от буллинга в группе.

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