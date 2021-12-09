Слава Каминская после скандала с экс-солисткой НЕАНГЕЛОВ выпустила трек "о наболевшем"

После успеха песни SLAVA BOGU Слава Каминская решила не изменять своему стилю и продолжить музыкальную линию новой композицией.
Как говорит сама артистка, она планировала издать альбом, но в силу случившихся обстоятельств, решила порадовать поклонников треком "о наболевшем".
АБЬЮЗЕР – это история из личной жизни Славы и её психологический манифест против любого рода ограничений в отношениях. Несмотря на веселое настроение песни, артистка считает этот трек личным и даже автобиографичным.
Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек вышел только благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание "Главный абьюзер страны", но, помимо названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной", – поделилась Слава.
В комментариях уже успели оценить новый трек Славы Каминской.
- "Заедает трек, блин, вообще не отпускает из головы"
- "Это отличное продолжение Слава богу!"
- "Это шедевр"
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