Слава Каминская после скандала с экс-солисткой НЕАНГЕЛОВ выпустила трек "о наболевшем"

Слава Каминская продолжает развивать свою сольную карьеру. Экс-солистка НЕАНГЕЛОВ презентовала ироничный трек АБЬЮЗЕР

Слава Каминская после скандала с Викой из НЕАНГЕЛОВ выпустила новый трек / Фото: instagram.com/babaslavka

После успеха песни SLAVA BOGU Слава Каминская решила не изменять своему стилю и продолжить музыкальную линию новой композицией.

Как говорит сама артистка, она планировала издать альбом, но в силу случившихся обстоятельств, решила порадовать поклонников треком "о наболевшем".

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АБЬЮЗЕР – это история из личной жизни Славы и её психологический манифест против любого рода ограничений в отношениях. Несмотря на веселое настроение песни, артистка считает этот трек личным и даже автобиографичным.

Большинство людей считают, что некорректные высказывания бывшей коллеги – это пиар. Но я считаю это подлостью. Этот трек вышел только благодаря символическому названию. Я готова гордо нести звание "Главный абьюзер страны", но, помимо названия, в этой песне нет ничего общего с вышеупомянутой женщиной", – поделилась Слава.

В комментариях уже успели оценить новый трек Славы Каминской.

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"Заедает трек, блин, вообще не отпускает из головы"

"Это отличное продолжение Слава богу!"

"Это шедевр"

Скриншот: YouTube

Скриншот: YouTube

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