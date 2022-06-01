Слава Каминская рассказала о новой пассии экс-мужа Эдгара: Немного некомфортно

Экс-участница НЕАНГЕЛЕЛОВ подтвердила, что сердце Эдгара Каминского занято. Более того, певица уже нашла общий язык с его девушкой

Слава Каминская оценила новую избранницу своего бывшего мужа / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi, instagram.com/slava_kaminska

Слава и Эдгар Каминский состояли в браке пять лет, у них родилось двое детей – сын Леонард и дочь Лаура. В 2019 году пара развелась. Но они все еще находятся в дружеских отношениях и до военных времен певица и пластический хирург частенько появлялись на светских мероприятиях вместе.

Вскоре после развода со Славой Эдгар Каминский закрутил новый роман . Избранницей пластического хирурга стала арт-директор и совладелица бренда Jean Gritsfeldt Ольга Богатая. Казалось, влюбленные были счастливы вместе.

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Хирург Эдгар Каминский с новой возлюбленной Ольгой Богатой / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Но уже через год пара разошлась. Ольга Богатая признавалась, что у них была влюбленность, которая так и не переросла в любовь. По словам экс-любимой Эдгара, что-то пошло не так тогда, когда их "сердца открылись полноценно".

Теперь же стало известно, что Каминский находится в новых отношениях. Статус Эдгара рассекретила его бывшая жена Слава в интервью программе "ЖВЛ".

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Детали о новой избраннице пластического хирурга звезда не озвучила. Однако артистка объяснила, что они нашли общий язык.

Как рассказала Слава, первые дни полномасштабной войны она провела вместе с Эдгаром и его девушкой.

Я ни с кем не лезу на конфликты. Очень хорошая девочка, она Лауре косички заплетала. Всё нормально, у меня нет никаких претензий. Мы нормально провели время. Немного некомфортно, такого вижуала у меня не было, но девочка хорошая, – сказала знаменитость.

Кстати, самой Славе неоднократно приписывали роман с народным депутатом Украины седьмого созыва и экс-заместителем председателя правления НАК "Нафтогаз" Сергеем Кацубой. Впрочем, сама артистка объяснила, что их связывают исключительно дружеские отношения.

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Отметим, что сейчас Слава Каминская находится в Нидерландах вместе со своими детьми. Они туда выехали почти сразу после полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, ранее Слава Каминская вступилась за бывшего мужа , которого обвинили в бегстве из страны.