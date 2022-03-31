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Слава Каминская резко ответила хейтерам, осуждающим ее отъезд: Это цинизм , а не патриотизм!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 22:54
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Слава Каминская устала терпеть колкие комментарии от хейтеров и эмоционально высказалась по поводу всех упреков в свой адрес
Слава Каминская.
Слава Каминская. / Фото: instagram.com/babaslavka

Певица и мать двоих детей Слава Каминская была вынуждена покинуть Украину ради безопасности своих детей. Исполнительница старается поддерживать украинцев информационно и активно делится новостями в Instagram.

Однако позицию Каминской нравится не всем ее подписчикам. В соцсети певицу часто критикуют за ее отъезд, а также зато, что она до сих пор публикует посты на русском языке.

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Многочисленные негативные комментарии не на шутку разозлили Славу и она решила высказать все, что накипело в посте.

По словам певицы, в то время, когда все украинцы должны объединиться против общего врага, люди своим негативном сеют панику и ненависть друг к другу.

Вместо того , чтобы поддерживать друг друга , вы сами распространяете фейковую информацию о том , кто куда выехал и какую границу пересёк. Это цинизм , а не патриотизм. Вы упрекаете меня в языке, на котором я говорю – это фашизм, а не патриотизм! Одесса , Крым ,Донбасс и Харьков тоже говорят на русском и все мы – это УКРАИНА ! Задумайтесь о том , что руки опускаются именно из-за таких , как вы. Вам нужны зрелища , а многим людям сейчас хлеб , который не пахнет языком ! – обратилась к хейтерам Каминская.

Исполнительница обратила внимание на то, что не всем, кто сейчас вынужденно ехал за границу приходится легко. Поэтому, по словам Каминской, необходимо сейчас сосредоточиться на помощи другим, а не на осуждении.

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Напомним, ранее экс-солистки дуэта "НЕАНГЕЛЫ" сообщили о своем примирении и сейчас поддерживают друг друга.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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