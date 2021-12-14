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Слава Каминская счастлива с бывшим мужем: певица поделилась новым семейным фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 14:04
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Славу и Эдгара Каминских все чаще можно увидеть вместе. По крайней мере их совместные фото. Накануне бывшие супруги вместе отметили день рождения сына
Слава Каминская и ее бывший муж Эдгар
Слава Каминская и ее бывший муж Эдгар / Фото: instagram.com/babaslavka

Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" Слава Каминская вновь подогрела слухи о воссоединении со своим бывшим мужем Эдгаром Каминским. Певица говорила, что между ними сохранились теплые отношения, но поклонники ведь только и ждут новости о том, что Слава и Эдгар снова вместе.

На фотографии, опубликованной в Instagram-профиле Каминской – просто идеальная счастливая семья. Слава улыбается и обнимает бывшего мужа, а рядом их дочь и сын.

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Наши дети – это вылитые мы, и сейчас это не просто красивая метафора. Спасибо маме за то, какая я была тогда, что не постеснялась написать и пригласить. Спасибо тебе, Эдгар, за то, какая я была на протяжении 6 лет, – трогательно подписала снимок Слава.

Слава Каминская с бывшим мужем и детьми
Слава Каминская с бывшим мужем и детьми / Фото: instagram.com/babaslavka

В комментариях под фото фолловеры Славы рассыпались в комплиментах и надежде, что экс-супруги все же будут вместе.

  • "Я так хочу, чтобы вы были вместе. Семья"

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Скриншот: instagram.com/babaslavka

  • "Слава так любит Эдгара"
  • "Точно любовь"
  • "Очень хочется, чтобы были вместе"

Скриншот: instagram.com/babaslavka

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  • "Какая красивая пара"
  • "Я так и не пойму, они снова вместе? Или они такие дружные?"

Скриншот: instagram.com/babaslavka

    Накануне дня рождения сына Слава Каминская показала архивные семейные фото – смотрите, как певица выглядела 7 лет назад.

    Инна Петрова
    Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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