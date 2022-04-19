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Слава Каминская считает песни о войне – пиаром: "Это все пир во время чумы"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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19 апреля, 23:36
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Певица объяснила также, почему не одобряет концерты для военных
Слава Каминская объяснила, почему не пишет патриотические песни
Слава Каминская объяснила, почему не пишет патриотические песни / Фото: instagram.com/babaslavka

Сейчас многие творческие люди сконцентрировались на теме войны и пишут лишь об этом. После 24 февраля вышло много патриотических песен от популярных украинских звезд. Недавно, например, MONATIK посвятил новый трек украинским героям.

А вот бывшая участница "НЕАНГЕЛОВ" Слава Каминская позволить себе такого не может – певица уверена, что патриотические песни в настоящее время не нужны.

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Мне ничего не пишется. Я смотрю, многие артисты записывают какие-то там патриотические песни. Мне кажется, что это все пир во время чумы. Ну окей, ездить поддерживать наших солдат... Солдаты должны находится в состоянии, мне так кажется, сосредоточенном. Чтобы вот это вот все не расслабляло, эти песни-пляски. Потому что от этого зависит и их жизнь, и жизнь многих людей, – заявила Слава в интервью для Зіркового шляху.

Артистка добавила, что писать песни нужно уже после того, как война закончится и все вернутся к нормальной жизни, смогут праздновать и радоваться.

Однако сама Слава записала новую песню как раз в тот день, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину. Но трек она так и не выпустила и теперь он у нее ассоциируется с войной.

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Слава Каминская уехала в Нидерланды вместе с детьми и мамой. В Роттердаме они уже месяц не могут снять квартиру и живут в гостинице.

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Недавно мы писали, что Слава Каминская заступилась за бывшего мужа, якобы бежавшего из Украины.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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