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Слава Каминская заступилась за бывшего мужа и показала, как он помогает ВСУ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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12 апреля, 19:07
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Певица Слава Каминская ответила хейтерам, которые утверждают, что ее бывший супруг Эдгара Каминский бездействует и не хочет помогать украинской армии
Слава Каминская заступилась за бывшего мужа
Слава Каминская заступилась за бывшего мужа / Фото: Instagram

Назойливые комментаторы продолжают досаждать экс-солистке "НеАнгелов" Славе Каминской. До этого певице пришлось оправдываться за свой отъезд с детьми за границу, а теперь пришлось заступиться за бывшего мужа.

Пользователи Instagram стали обвинять Cлаву и Эдгара Каминского в бездействии. По словам комментаторов, пластический хирург мог бы и помочь украинской армии, но не делает этого.

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Скриншот – instagram.com/babaslavka

Каминская долго молчать не стала и в своих Instastories показала, как на самом деле ее экс-супруг оказывает помощь ВСУ. Правда, на обвинения в свой адрес певица отвечать никак не стала.

Так, исполнительница опубликовала скриншоты банковский операций и переписок Эдгара, где указаны суммы переводов с его счета на нужды украинской армии.

Скриншот – instagram.com/babaslavka

Судя по показанным Славой скриншотам, Каминский потратил немаленькую сумму. Со счета клиники бывшего мужа Каминской было переведено около трех миллионов гривен.

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Скриншот – instagram.com/babaslavka

Напомним, ранее экс-солистки дуэта "НЕАНГЕЛЫ" сообщили о своем примирении и сейчас поддерживают друг друга.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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