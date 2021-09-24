Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова

Смерть Ивасюка

Новая песня Лорак

Помолвка Мурата

Фильм о Филиппе

Скандал с Безрук

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

SLAVIA о браке с DZIDZIO рассказала в песне: слушайте новый сингл певицы

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
24 сентября, 15:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В треке "Любов любов" исполнительница также обратилась к женщинам, говоря о самодостаточности и независимости от мужчин
SLAVIA выпустила откровенную песню о браке с DZIDZIO
SLAVIA выпустила откровенную песню о браке с DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

SLAVIA исследует собственные чувства после развода, что находит отражение в ее творчестве. Вместе с этим певица понимает, что на нее сегодня смотрят много женщин, которых также очень волнует тема супружеских отношений и девушки, которые переживают похожие истории и чувства.

Поэтому новый трек SLAVIA полон любви и уважения к собственному прошлому. Однако артистка считает, что женщинам стоит в первую очередь самостоятельно творить собственную жизнь, выходить из-за широких плеч своих избранников, не быть чьей-то тенью, мамкой, а реализовывать собственный потенциал.

Реклама

SLAVIA и DZIDZIO
SLAVIA и DZIDZIO / Фото: пресс-служба, instagram.com/slavia_official

Это и есть конечный вдохновляющий месседж песни "Любов любов": принятие того, что произошло, принятия себя и открытость к новому будущему.

Песня "Любов любов" имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я чувствую в данный период, о моем отношении к любви в паре, и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет, – рассказывает о своем творении SLAVIA.

Она также отметила, что этой песней хочет поблагодарить DZIDZIO:

Я убеждена, что это лучший человек, который мог быть со мной в то время, и я благодарна за путь, который мы прошли вместе, – считает SLAVIA.

Реклама

Слушайте онлайн песню SLAVIA – Любов любов:

Что известно о браке SLAVIA и DZIDZIO

Весной этого года появились слухи о том, что супруги разводятся после 20 лет отношений.

Реклама

Как признавалась SLAVIA, DZIDZIO не хотел, чтобы в их семье были две звезды и не поддерживал ее желание быть артисткой. Также она обвиняла супруга в нежелании иметь детей и намекала на его измены.

Позже однако "эксы" публично заявили, что остались в хороших отношениях, а Михаил Хома даже купил бывшей супруге квартиру.

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Опрос
Николь Кидман для американского Harper’s Bazaar
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Все обсуждают
Кондратюк требует запретить концерты российских звезд в Украине
Интересно
Премьера
Фильм-портрет о принце Филиппе. Воспоминания королевской семьи
Что посмотреть вечером
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять