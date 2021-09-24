SLAVIA о браке с DZIDZIO рассказала в песне: слушайте новый сингл певицы

В треке "Любов любов" исполнительница также обратилась к женщинам, говоря о самодостаточности и независимости от мужчин

SLAVIA выпустила откровенную песню о браке с DZIDZIO / Фото: instagram.com/slavia_official

SLAVIA исследует собственные чувства после развода, что находит отражение в ее творчестве. Вместе с этим певица понимает, что на нее сегодня смотрят много женщин, которых также очень волнует тема супружеских отношений и девушки, которые переживают похожие истории и чувства.

Поэтому новый трек SLAVIA полон любви и уважения к собственному прошлому. Однако артистка считает, что женщинам стоит в первую очередь самостоятельно творить собственную жизнь, выходить из-за широких плеч своих избранников, не быть чьей-то тенью, мамкой, а реализовывать собственный потенциал.

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SLAVIA и DZIDZIO / Фото: пресс-служба, instagram.com/slavia_official

Это и есть конечный вдохновляющий месседж песни "Любов любов": принятие того, что произошло, принятия себя и открытость к новому будущему.

Песня "Любов любов" имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я чувствую в данный период, о моем отношении к любви в паре, и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет, – рассказывает о своем творении SLAVIA.

Она также отметила, что этой песней хочет поблагодарить DZIDZIO:

Я убеждена, что это лучший человек, который мог быть со мной в то время, и я благодарна за путь, который мы прошли вместе, – считает SLAVIA.

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Слушайте онлайн песню SLAVIA – Любов любов:

Что известно о браке SLAVIA и DZIDZIO

Весной этого года появились слухи о том, что супруги разводятся после 20 лет отношений.

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Как признавалась SLAVIA, DZIDZIO не хотел, чтобы в их семье были две звезды и не поддерживал ее желание быть артисткой. Также она обвиняла супруга в нежелании иметь детей и намекала на его измены.

Позже однако "эксы" публично заявили, что остались в хороших отношениях, а Михаил Хома даже купил бывшей супруге квартиру.

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