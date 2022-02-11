Слушаем все треки Нацотбора на Евровидение-2022 и выбираем победителя (голосование)

Уже завтра состоится финал отбора, где станет известно, кто представит Украину на международном песенном конкурсе

Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2022 / Фото: instagram.com/alinapash, instagram.com/a.wellboy, roxolanas

Финал Национального отбора пройдет в субботу, 12 февраля. Ведущими вечера стали Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко, а выбирать триумфатора вместе со зрителями будет тройка жюри: Тина Кароль, Джамала и Ярослав Лодыгин, член правления Суспільного и режиссер.

В финале Нацотбора мы увидим выступление восьмерки участников, чьи треки предлагаем послушать ниже.

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"Сегодня" также поинтересовались у эксперта Нацотбора, журналиста и ведущего Владимира Бирюкова, кто, по его мнению, может стать триумфатором конкурса в этом году и какие исполнители определенно запомнятся публике.

Владимир отметил, что в этом году на конкурсе достаточно много этно: Kalush, ROXOLANA, Alina Pahs и немного Wellboy. Отчасти, конечно, это произошло благодаря победителям "Нацотбора" прошлого года – Go_A.

Было бы неплохо, их собрать всех вместе и отправить на конкурс, чтобы это была одна цельная и отдельная песня, чтобы никто не скандалил, – говорит Владимир Бирюков.

Из восьми финалистов Нацотбора выделяются Our Atlantic и Cloudless, которые пишут в разных стилях. Однако больше понравится аудитории представитель этно жанра, который более чаще появлялся на ТВ и в медиапространстве.

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Вполне вероятно, что в этом году поедет (на "Евровидение" – Ред.) этно. Точно сказать не могу, кто, но мои предположения, это или Alina Pash, или Kalush, – подытожил Владимир Бирюков.

Все участники финала Нацотбора на "Евровидение-2022"

Wellboy — Nozzy Bossy

Клип на песню Nozzy Bossy подопечный Юрия Бардаша представил сегодня. Wellboy называет песню глубокой, написанной обо всех людях, их силе и энергии родной земли.

Я считаю себя босяком. Иду куда-нибудь, не знаю куда. Но я иду босиком и мне это в кайфе. И эта песня — обо всех таких людях, с которыми всегда сила села, земли, которая дает тебе энергию, – описал трек артист.

Alina Pash — Shadows of Forgotten Ancestors

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Песня исполнительницы написана на двух языках: украинском и английском. Изначально, кстати, трек должен был называться "Тіні забутих предків", но Алина перевела название на английский.

Kalush Orchestra — Stefania

Фольклорная рэп-колыбельная, так можно описать еще одну песню, претендующую на победу в Нацотборе. Трек Stefania посвящен маме основателя и солиста группы Олега Псюка (Псючий Сын).

Our Atlantic — Моя любовь

В треке "Моя любовь" коллектив из Умани смешал несколько музыкальных стилей: это и поп, и диско 70-х и даже соул. Кроме того, в треке поднимается тема абьюза.

ROXOLANA — Girlzzzz

Это песня о любви к самой себе. О том, что никто не может загнать тебя в рамки и шаблоны.

Наша сила — в подлинности. Когда стремительно танцуем — мы настоящие. Когда поем — мы настоящие. Когда заботимся о себе — мы настоящие и сильные, – рассказывает о треке ROXOLANA.

Michael Soul — Demons

Еще одна песня с социальным подтекстом. Michael Soul — финалист национального отбора на "Евровидение-2019" в Беларуси, был бэк-вокалистом группы Naviband, полуфиналист "Голосу країни", в 2019 году стал финалистом белорусского отборочного тура на "Евровидение".

Cloudless — All be alright out now

Cloudless уже принимали участие в Нацотборе на "Евровидение" в 2020 году. Тогда для конкурса коллектив подготовил песню Drown Me Down.

Barleben — Hear My Words

Соул-музыкант Александр Барлебен в своем треке воспевает любовь, которой, по его мнению, так не хватает нам в периоды страха и тревоги.