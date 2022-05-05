Смешно до слез! Звезда "Женского квартала" знатно подколола жену Шария в стиле Оксаны Марченко

Ольга Шарий тоже не была обделена вниманием после задержания ее мужа-пропагандиста

Татьяна Песик потроллила Ольгу Шарий, упомянув Оксану Марченко / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/tanet_vip

На днях пророссийский блогер Анатолий Шарий был задержан в Испании. Теперь пропагандиста ждет экстрадиция. В то же время его жена решила записать "загадочное послание" на этот счет. Ольга Шарий отличилась от Оксаны Марченко и опубликовала видео, где просто слушает... тюремную музыку!

Видеообращение жены Шария не смогла обойти актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик, которая раньше продемонстрировала тест на москаля.

Реклама

В Instagram артистка потроллила Ольгу Шарий в стиле Марченко, которая недавно просила освободить своего мужа-предателя.

Песик опубликовала "срочное видеообращение", которое записала от имени жены пропагандиста. В ролике она шутливо обратилась к руководителям разных стран, а также к одному известному футболисту.

Реклама

Я жена украинского блогера Шария. Хочу обратиться к президенту Турции Эрдогану, к королю Испании Филиппу VI, к Серхио Рамосу номер четыре. Я вас умоляю, хоть мой муж и не народный депутат, и не кум Путина, и не миллиардер, и не выводил тысячи людей минным полем… Да бл*, нах*р он мне такой здался?! СБУ, забирайте! – иронически высказалась актриса.

Интересно, что юмористка надела шарф и очки, как когда-то Оксана Марченко.

Фолловеры оценили такую пародию и попросили Песик не останавливаться, ведь "таких еще будет много":

Кива следующий.

Это шикарно, это шедевр.

Таня, не останавливайся. Их еще много.

Таня, я думала это чисто Оксана Марченко.

Скриншот Instagram

Напомним, ранее звезда "Скаженого весілля" Инна Приходько смешно потроллила Оксану Марченко после ее известного обращения к турецкому президенту.