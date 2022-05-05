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Смешно до слез! Звезда "Женского квартала" знатно подколола жену Шария в стиле Оксаны Марченко

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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5 мая, 19:04
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Ольга Шарий тоже не была обделена вниманием после задержания ее мужа-пропагандиста
Татьяна Песик потроллила Ольгу Шарий, упомянув Оксану Марченко
Татьяна Песик потроллила Ольгу Шарий, упомянув Оксану Марченко / Фото: Скриншот из видео, instagram.com/tanet_vip

На днях пророссийский блогер Анатолий Шарий был задержан в Испании. Теперь пропагандиста ждет экстрадиция. В то же время его жена решила записать "загадочное послание" на этот счет. Ольга Шарий отличилась от Оксаны Марченко и опубликовала видео, где просто слушает... тюремную музыку!

Видеообращение жены Шария не смогла обойти актриса, звезда "Женского квартала" Татьяна Песик, которая раньше продемонстрировала тест на москаля.

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В Instagram артистка потроллила Ольгу Шарий в стиле Марченко, которая недавно просила освободить своего мужа-предателя.

Песик опубликовала "срочное видеообращение", которое записала от имени жены пропагандиста. В ролике она шутливо обратилась к руководителям разных стран, а также к одному известному футболисту.

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Я жена украинского блогера Шария. Хочу обратиться к президенту Турции Эрдогану, к королю Испании Филиппу VI, к Серхио Рамосу номер четыре. Я вас умоляю, хоть мой муж и не народный депутат, и не кум Путина, и не миллиардер, и не выводил тысячи людей минным полем… Да бл*, нах*р он мне такой здался?! СБУ, забирайте! – иронически высказалась актриса.

Интересно, что юмористка надела шарф и очки, как когда-то Оксана Марченко.

Фолловеры оценили такую пародию и попросили Песик не останавливаться, ведь "таких еще будет много":

  • Кива следующий.
  • Это шикарно, это шедевр.
  • Таня, не останавливайся. Их еще много.
  • Таня, я думала это чисто Оксана Марченко.
Скриншот Instagram

Напомним, ранее звезда "Скаженого весілля" Инна Приходько смешно потроллила Оксану Марченко после ее известного обращения к турецкому президенту.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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