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Смотрите, как снимали клип Ани Лорак на песню Бачила (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
1 октября, 17:40
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Неделю назад Ани Лорак впервые за 14 лет выпустила трек на украинском и показала видео к нему. В ролике певица появилась в нарядах с вышивкой и венке
Ани Лорак показала закулисье клипа "Бачила"
Ани Лорак показала закулисье клипа "Бачила" / Фото: YouTube

Ани Лорак сама написала лирическую композицию "Бачила", которая в общем не особенно отличается от всех ее песен. Видео тоже мало чем может удивить зрителя – это красивая картинка, нежная и печальная Ани Лорак, красивые образы.

Поклонники певицы с восторгом отреагировали на трек и клип, а спустя несколько дней после премьеры артистка поделилась бекстейдж видео со съемок клипа.

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В нем более детально можно рассмотреть наряды Ани, локацию и сколько людей трудились на площадке.

Ани Лорак — Бачила | Making Of

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Кстати, в клипе Лорак одета в красную вышиванку, которая была создана мастерицами из Буковины – родины артистки. Сорочка на запах с широкими рукавами и бахромой отражает этнический код этого края.

Напомним, этим летом Ани Лорак впервые за долгое время встретилась с украинскими поклонниками. На концертах в Одессе два дня подряд был sold out. Выступления певицы в Украине прошли без провокаций. Ани Лорак исполнила свои самые популярные хиты, в том числе и на украинском.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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