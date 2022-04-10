Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Смотрите: Оля Полякова спела гимн Украины перед футбольным матчем в Греции (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 апреля, 14:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинская певица выступила перед началом благотворительного матча "Шахтер" – "Олимпиакос"
Оля Полякова спела гимн Украины перед благотворительным матчем "Шахтер" – "Олимпиакос"
Оля Полякова спела гимн Украины перед благотворительным матчем "Шахтер" – "Олимпиакос" / Фото: YouTube

Вчера, 9 апреля, "Шахтер" и "Олимпиакос" провели товарищеский поединок в Афинах. Все вырученные от игры средства будут переданы на гуманитарную помощь украинцам.

На стадионе также провели перформанс в память о погибших во время войны украинских детях – в специально отведенном секторе места болельщиков заняли игрушки.

Реклама

Перед началом матча на поле вышла Оля Полякова, которая особенно эмоционально исполнила государственный гимн Украины. Певица надела белую рубашку с голубой вышивкой.

Видео выступления Поляковой на стадионе опубликовано в YouTube.

Реклама

Ранее Олю Полякову заблокировали в Instagram. В профиле исполнительница размещала фото и видео из Бучи и других пострадавших от российской агрессии городов, пыталась достучаться и до белорусского народа, чтобы он не участвовал в войне в Украине.

Полякова не исключает, что на ее страницу могли пожаловаться оккупанты, из-за чего она попала в бан.

Самые свежие новости вы можете найти в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.

Реклама

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять