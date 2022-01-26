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Правоохранители о словах Снежаны Егоровой: Возможна проверка на призывы к свержению конституционного строя Украины

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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26 января, 19:01
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Ситуация с заявлением Снежаны Егоровой о поддержке Путина вызвала большой резонанс в Сети. Далее не пропустите эксклюзивный комментарий по теме
Заявления Снежаны Егоровой вызвали большой резонанс
Заявления Снежаны Егоровой вызвали большой резонанс / Фото: Facebook, https://stringfixer.com/

В украинском обществе сейчас активно обсуждается заявление украинской телеведущей и актрисы Снежаны Егоровой, которая публично заявила о поддержке президента России Владимира Путина. Напомним, она заявила об этом на своей странице в Facebook и призвала украинцев посмотреть видео с главой РФ, размещенное на YouTube-канале Россия 24.

После этого многие пользователи Сети, кроме проклятий в ее адрес, оставили на страницах пожелания о скорейшем переезде в Россию. При этом артистка нелестные комментарии подчищает.

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Снежана Егорова
Снежана Егорова / Фото: Facebook

Кстати, она еще раз продублирована публикацию на странице, когда получила шквал критики от людей и внимание СМИ.

скриншот из Facebook Егоровой

Ввиду того, какой резонанс вызвали многочисленные публикации Егоровой в Сети, журналисты "Сегодня" обратились за комментарием к специалистам.

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Сейчас проверяется эта информация (которая опубликована на странице соцсети Снежаны Егоровой – Ред.). Не исключено, что будет проведена экспертиза, которая установит, есть ли в этом сообщении призывы к свержению конституционного строя Украины,

- рассказали нам источники в правоохранительных органах.

Как добавили нам силовики, учитывая, что Снежана Егорова – это публичная личность, то проверка этой информации взята на контроль.

Мы продолжаем следить за обновлениями по теме.

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Снежана Егорова оказалась в центре скандала
Снежана Егорова оказалась в центре скандала / Фото: Facebook

Напомним, на этой неделе стало известно о том, что Игорь Саруханов развелся в шестой раз.

Игорь Серов
Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Больше статей автора
Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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