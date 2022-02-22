Снежана Егорова назвала Путина "героем нашого времени" после признания ним "ЛДНР"

Пока весь мир осуждает решение российского президента и против агрессора вводят санкции, поклонники Путина ликуют.
Так, украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, которая недавно назвала украинских детей предателями, а Верховную Раду – дурдомом, высказалась о вчерашнем признании Путиным "ЛДНР".
В своем Telegram-канале Снежана Егорова опубликовала ссылку на обращение президента России и назвала его "героем нашего времени".
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Снежана Егорова далеко не в первый раз высказывается подобным образом об Украине и агрессии России. Актриса является фанаткой Путина и не скрывает это. На своих страницах в соцсетях она откровенно об этом пишет.
Коротко о признании Путиным "ЛДНР"
- 21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР".
- После подписания соответствующего указа глава РФ начал вводить русские войска в ОРДЛО.
- Ряд стран осудили признание Россией независимости сепаратистских регионов псевдореспублик.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.
Ранее дочь Снежаны Егоровой извинялась за скандальные заявления матери: "Чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей".