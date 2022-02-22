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Снежана Егорова назвала Путина "героем нашого времени" после признания ним "ЛДНР"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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22 февраля, 11:01
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Вчера вечером президент России подписал указ о признании независимости псевдореспублик
Снежана Егорова назвала Путина героем
Снежана Егорова назвала Путина героем / Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Пока весь мир осуждает решение российского президента и против агрессора вводят санкции, поклонники Путина ликуют.

Так, украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, которая недавно назвала украинских детей предателями, а Верховную Раду – дурдомом, высказалась о вчерашнем признании Путиным "ЛДНР".

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В своем Telegram-канале Снежана Егорова опубликовала ссылку на обращение президента России и назвала его "героем нашего времени".

Скриншот: t.me/SnezhanaEgorova/486

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Скриншот: t.me/SnezhanaEgorova/486

Снежана Егорова далеко не в первый раз высказывается подобным образом об Украине и агрессии России. Актриса является фанаткой Путина и не скрывает это. На своих страницах в соцсетях она откровенно об этом пишет.

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Скриншот: facebook.com/snezhana.egorova.9

Коротко о признании Путиным "ЛДНР"

  • 21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР".
  • После подписания соответствующего указа глава РФ начал вводить русские войска в ОРДЛО.
  • Ряд стран осудили признание Россией независимости сепаратистских регионов псевдореспублик.
  • Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он заявил, что Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства.

Ранее дочь Снежаны Егоровой извинялась за скандальные заявления матери: "Чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей".

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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