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Снова хочет засудить: Репяхова повторно подала иск на бывшую жену Виктора Павлика

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 16:43
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Нынешняя супруга украинского артиста все равно намерена доказать свою правоту в суде. Ей отказали в составлении иска, но она подала его вновь
Катя Репяхова снова обратилась в суд по поводу конфликта с экс-женой Павлика
Катя Репяхова снова обратилась в суд по поводу конфликта с экс-женой Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate, facebook.com/Лора-Созаева

В начале декабря жена Виктора Павлика, который готов работать с психологом чтобы сохранить семью, Екатерина Репяхова обратилась в правоохранительные органы по поводу конфликта с экс-супругой исполнителя Ларисой Созаевой.

Девушка подготовила все необходимые документы и пошла с ними в суд, но оказалось, что бумаги были составлены неверно – отсутствовал перевод прямой речи Ларисы, в которой звучали затронувшие Репяхову оскорбления о "наглой твари" и "неуважаемой". Поэтому спустя почти месяц, иск все-таки не приняли, об этом она заявила на своей страничке в социальной сети.

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Как помните, мне вернули мой иск из-за того, что прямая речь не была переведена. Теперь это сделано, все серьезно, нотариально заверено и отправляется в суд заново, – сказала жена Павлика.

Скриншот: Instagram

Тогда отказ сильно расстроил Катю, но она сразу же занялась исправлением ошибок и подала обновленный иск.

Едем с мужем в суд, – сообщила Репяхова подписчикам в сториз.

Скриншот: Instagram

Одобрили ли документы в правоохранительных органах на этот раз пока что неизвестно.

Скоро Виктор Павлик и много других известных артистов посетят Рождественский фестиваль в Яремче.

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Марина Григоренко
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