Снова в ссоре? Катя Репяхова без Виктора Павлика снялась в фотосессии в свадебном платье (фото)

Вместе с молодой женой певца в съемке принимал участие их общий сын Миша

Екатерина Репяхова показала, как выглядит ее 7-месячный сын от Виктора Павлика / Фото: instagram.com/repyahovakate

Совсем недавно в Сети обсуждали возможный развод Виктора Павлика и Екатерины Репяховой. Из-за бывшей жены артиста, судьба его семьи была под угрозой и Катя даже намекала на развод.

После того, как скандал утих, Репяхова и Павлик вместе с сыном провели каникулы в роскошном отеле в Буковеле, где номер стоит около 13 тысяч грн за ночь.

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Вернувшись в Киев, Катя снялась в фотосессии вместе с сыном, которому на днях исполнилось семь месяцев. Виктор Павлик участия в съемке не принимал, судя по кадрам, опубликованным в Instagram его молодой жены.

Екатерина Репяхова снялась в фотосете с маленьким сыном / Фото: instagram.com/repyahovakate

Примечательно, что Репяхова позировала в двух разных белых платьях: одно – в обтяжку, из гладкой ткани, а второе с пышным низом, цветочной вышивкой и сетчатой накидкой.

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Екатерина Репяхова опубликовала фото в свадебном платье / Фото: instagram.com/repyahovakate

Ссора с бывшей женой Павлика

Уже довольно продолжительное время экс-супруга Виктора Павлика Лариса Созаева и его нынешняя жена Екатерина Репяхова враждуют и публично обвиняют друг друга.

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Как рассказала Катя в эксклюзивном комментарии "Сегодня", Созаева певца держит не него обиду, ссорится с ним из-за их общей квартиры.

Репяховой отказали в составлении иска к Ларисе, но она подала его снова. Читайте в нашем материале подробнее о конфликте между Репяховой и Созаевой.