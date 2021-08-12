Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

alyona alyona моет площадь

Состояние МакSим

Талашко отстранили

Признание Соколовой

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Соблазны возникают: Юрий Никитин ответил, был ли у него секс с участницами своих групп

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
12 августа, 07:35
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинский продюсер дал откровенное интервью, в котором рассказал, что из-за различных соблазнов в своей работе он попадал в неприятности
Юрий Никитин ответил, был ли у него секс с участницами своих групп
Юрий Никитин ответил, был ли у него секс с участницами своих групп / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Работая с женскими коллективами, среди коих НеАнгелы и NikitA, которые уже распались, где их успех зависит во многом от продюсера, которого часто воспринимают как божество, сложно не поддаваться соблазнам. Об этом Юрий Никитин рассказал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

Реклама

Но именно это часто и приводило к проблемам, откровенно прокомментировал продюсер:

Соблазны возникают, Дима, да. И из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели. Поэтому возникают ли соблазны? Да, возникают

Чтобы совладать собой, не нужно отказываться от работы с женскими коллективами, достаточно просто начать относиться ко всему, как к работе, уверен Никитин:

Просто перестал обращать внимание на соблазны. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это исключительно работа – и ничего, кроме работы. Ну, наверное, я просто вырос, Дима. Я стал старше.

Реклама

При этом продюсер также отметил, что его подопечные никогда не оказывали интимных услуг – на корпоративах и других мероприятиях они только поют.

Ранее Ольга Горбачева – супруга продюсера, призналась, что пожалела о знакомстве с Никитиным, но со временем передумала.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Ван Дамм, ты ли это?
Все обсуждают
Новая песня Лободы звучит как Грустный дэнс Artik & Asti
Быть в курсе
Цитата дня

Я активно общаюсь с KyivPride, хожу на парады, они меня поддерживают, и я их. Всю жизнь со мной были друзья нетрадиционной ориентации, и их отношения для меня пример. Я их искренне защищаю, потому что они мне близки, и я никому не дам их в обиду.

Александра Зарицкая фронтвумен KAZKA
Что еще сказала Саша
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа/18:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять