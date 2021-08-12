Соблазны возникают: Юрий Никитин ответил, был ли у него секс с участницами своих групп

Украинский продюсер дал откровенное интервью, в котором рассказал, что из-за различных соблазнов в своей работе он попадал в неприятности

Юрий Никитин ответил, был ли у него секс с участницами своих групп / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Работая с женскими коллективами, среди коих НеАнгелы и NikitA, которые уже распались, где их успех зависит во многом от продюсера, которого часто воспринимают как божество, сложно не поддаваться соблазнам. Об этом Юрий Никитин рассказал в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

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Но именно это часто и приводило к проблемам, откровенно прокомментировал продюсер:

Соблазны возникают, Дима, да. И из-за таких соблазнов у меня было много разных неприятных моментов в жизни. Эти соблазны, в общем, к ним и привели. Поэтому возникают ли соблазны? Да, возникают

Чтобы совладать собой, не нужно отказываться от работы с женскими коллективами, достаточно просто начать относиться ко всему, как к работе, уверен Никитин:

Просто перестал обращать внимание на соблазны. Я сказал, что для меня это больше не соблазн. Для меня это исключительно работа – и ничего, кроме работы. Ну, наверное, я просто вырос, Дима. Я стал старше.

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При этом продюсер также отметил, что его подопечные никогда не оказывали интимных услуг – на корпоративах и других мероприятиях они только поют.

Ранее Ольга Горбачева – супруга продюсера, призналась, что пожалела о знакомстве с Никитиным, но со временем передумала.