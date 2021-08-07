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Софии Ротару — 74!

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Как выглядела именинница Ротару в молодости: лучшие архивные фото

Анастасия Очеретнюк Анастасия Очеретнюк редактор раздела Шоу-бизнес Инна Петрова Инна Петрова Редактор
7 августа, 14:47
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7 августа народная артистка празднует день рождения. По этому случаю мы собрали редкие фото Софии Михайловны, сделанные в годы ее молодости
София Ротару в молодости - смотреть фото
София Ротару в молодости - смотреть фото / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Помимо роскошного голоса, который невозможно спутать с кем-то другим, много лет София Михайловна удивляет поклонников своим внешним видом.

Если сравнить ее в молодости и нынешнюю, то и особой разницы не увидишь! О секретах красоты Ротару недавно, к слову, рассказал пластический хирург.

Молодая София Ротару / Архивное фото

С юных лет Ротару выглядела прекрасно – темноволосая девушка среднего роста – 170 см – и небольшим весом. Она сразу выделялась среди своих сверстниц. К очаровательному внешнему виду Софии Ротару добавлялся еще и талант.

София Ротару в молодости / Кадр из видео

Певица появилась на советской эстраде совсем юной девушкой в составе эстрадного ансамбля "Червона рута", который в основном исполнял популярные песни, ставшие для певицы визитной карточкой.

Как София Ротару выглядела в молодости / Скриншот из видео

В тренде

Но когда ансамбль распался, Ротару пришлось искать новый стиль не только в музыке, но и во внешности.

София Ротару архивные фото / Скриншот из видео

Фото молодой Софии Ротару / Википедия

София Ротару / Фото: Википедия

София Ротару / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару с мужем Анатолием Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

София Ротару и Анатолий Евдокименко / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Свое 74-летие София Михайловна вместе с семьей празднует в Италии. Мы уже показывали ранее очаровательные фото именинницы в платье-вышиванке.

Анастасия Очеретнюк
Анастасия Очеретнюк редактор раздела Шоу-бизнес

В журналистике 5 лет, начинала свой карьерный путь с копирайтинга. Анастасия следит не только за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, но и проводит интервью со звездами. Учится ораторскому искусству. Увлекается путешествиями, играет в мафию, занимается плаванием.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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В конечной концепции, которая уже утверждена и с которой мы работаем, 98% – это украиноязычные песни. Но также будет несколько песен и на других языках.

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