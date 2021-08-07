Как выглядела именинница Ротару в молодости: лучшие архивные фото

7 августа народная артистка празднует день рождения. По этому случаю мы собрали редкие фото Софии Михайловны, сделанные в годы ее молодости
София Ротару в молодости - смотреть фото / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
Помимо роскошного голоса, который невозможно спутать с кем-то другим, много лет София Михайловна удивляет поклонников своим внешним видом.
Если сравнить ее в молодости и нынешнюю, то и особой разницы не увидишь! О секретах красоты Ротару недавно, к слову, рассказал пластический хирург.
С юных лет Ротару выглядела прекрасно – темноволосая девушка среднего роста – 170 см – и небольшим весом. Она сразу выделялась среди своих сверстниц. К очаровательному внешнему виду Софии Ротару добавлялся еще и талант.
Певица появилась на советской эстраде совсем юной девушкой в составе эстрадного ансамбля "Червона рута", который в основном исполнял популярные песни, ставшие для певицы визитной карточкой.
В журналистике 5 лет, начинала свой карьерный путь с копирайтинга. Анастасия следит не только за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, но и проводит интервью со звездами. Учится ораторскому искусству. Увлекается путешествиями, играет в мафию, занимается плаванием.
Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.