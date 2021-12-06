София Ротару "набросилась" на сотрудника во время выступления в Москве: Куда вышел?

Легендарная певица любит, когда ее концерты проходят по четко подготовленному плану. Однако одна ошибка мужчины вывела Ротару на бурные эмоции

Софию Ротару сильно разгневал техработник во время выступления на "Песне года". / Фото: Скриншот из YouTube, sofiarotaru47

Известно, что София Ротару приняла участие в фестивале "Песня года" в Москве. Во время выступления артистка неожиданно перед публикой накричала на технического работника. И все потому, что мужчина просто подошел слишком близко к сцене.

Так, когда София Михайловна во время перерыва между исполнением песен шла к краю сцены, чтобы принять цветы от поклонников. Тогда ее не на шутку разозлило присутствие помощника. Знаменитость заметила его среди своего балета и музыкантов, хотя он должен был находиться в другом месте, сообщает "КП".

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София Ротару накричала на технического работника. / Фото: sofiarotaru47

Такой инцидент, конечно, попал на видео, которое опубликовали на YouTube . На ролике слышно, как артистка не сдержала эмоций, и прям на сцене в присутствии слушателей и камер стала кричать на сотрудника: "Куда вышел? Куда?!".

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Вероятно, мужчина понял, что что-то сделал не так и быстро вернулся на свое рабочее место, а Ротару продолжила выступать.

София Ротару разозлилась на концерте в Москве. / Фото: sofiarotaru47

Отметим, что концерт прошел в московском "Мегаспорте" в рамках ежегодного мероприятия "Песня года". Этот фестиваль будет транслироваться по ТВ уже в следующем году. Ротору на сцене исполнила самые популярные свои хиты.

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Напомним, что София Михайловна после начала российской агрессии отменила гастроли в России, однако, все еще продолжает участвовать в некоторых концертах, в тому числе "Песня года".

Кстати, в ноябре стало известно, что Софию Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Крыма из-за ее позиции касательно статуса полуострова. Так, ранее сестра Ротару – Аурика призналась, что они ждут возвращения временно оккупированного Россией Крыма под контроль Украины.

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