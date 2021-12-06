София Ротару "набросилась" на сотрудника во время выступления в Москве: Куда вышел?

Известно, что София Ротару приняла участие в фестивале "Песня года" в Москве. Во время выступления артистка неожиданно перед публикой накричала на технического работника. И все потому, что мужчина просто подошел слишком близко к сцене.
Так, когда София Михайловна во время перерыва между исполнением песен шла к краю сцены, чтобы принять цветы от поклонников. Тогда ее не на шутку разозлило присутствие помощника. Знаменитость заметила его среди своего балета и музыкантов, хотя он должен был находиться в другом месте, сообщает "КП".
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Такой инцидент, конечно, попал на видео, которое опубликовали на YouTube . На ролике слышно, как артистка не сдержала эмоций, и прям на сцене в присутствии слушателей и камер стала кричать на сотрудника: "Куда вышел? Куда?!".
Вероятно, мужчина понял, что что-то сделал не так и быстро вернулся на свое рабочее место, а Ротару продолжила выступать.
Отметим, что концерт прошел в московском "Мегаспорте" в рамках ежегодного мероприятия "Песня года". Этот фестиваль будет транслироваться по ТВ уже в следующем году. Ротору на сцене исполнила самые популярные свои хиты.
Напомним, что София Михайловна после начала российской агрессии отменила гастроли в России, однако, все еще продолжает участвовать в некоторых концертах, в тому числе "Песня года".
Кстати, в ноябре стало известно, что Софию Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Крыма из-за ее позиции касательно статуса полуострова. Так, ранее сестра Ротару – Аурика призналась, что они ждут возвращения временно оккупированного Россией Крыма под контроль Украины.
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