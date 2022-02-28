София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои

Как и многие знаменитости София Ротару опубликовала пост о войне в Украине

/ Фото: Instagram

Украинская армия продолжает давать отпор оккупантам. Многие украинские звезды у себя в соцсетях рассказывают и показывают, как российская армия разрушает украинские города. София Ротару тоже не стала молчать.

Певица вместе с семьей сейчас находится в Киеве. Как и многие она мечтает о мире.

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Cумно, сумно аж за край...

Независимость и свобода стоит дорого – это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и МИР в УКРАИНЕ ! Пишу этот текст и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои…Сил нам всем и мира!

София Ротару также процитировала слова песни "Одна калина".

Одна калина за вiкном,

Одна родина за столом,

Одна стежина, щоб до дому йшла сама,

Одна любов на все життя,

Одна журба до забуття

І Україна, бо в нас іншої нема!

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