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74-летняя София Ротару переболела Омикроном: как сейчас себя чувствует певица?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 февраля, 19:21
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Легенда эстрады София Ротару поделилась с поклонниками личной информацией. Оказывается, она переболела омикроном!
Артистка рассказала о самочувствии
Артистка рассказала о самочувствии / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

На своей странице в Инстаграм София Ротару обратилась к своим поклонникам, сообщив безрадостные новости: у Ротару Омикрон!

Оказывается, легендарная артистка две недели сражалась с болезнью, и только победив ее, сообщила об этом публике.

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София Ротару переболела омикроном
София Ротару переболела омикроном / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон…Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару.

Армия фанатов в комментариях желает артистке крепкого здоровья и надеется, что уже все проблемы позади.

Артистка перенесла омикрон
Артистка перенесла омикрон / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official

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Напомним, ранее стало известно о том, что заболела семья Романа Сасанчина.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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