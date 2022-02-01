74-летняя София Ротару переболела Омикроном: как сейчас себя чувствует певица?

Легенда эстрады София Ротару поделилась с поклонниками личной информацией. Оказывается, она переболела омикроном!
Артистка рассказала о самочувствии / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
На своей странице в Инстаграм София Ротару обратилась к своим поклонникам, сообщив безрадостные новости: у Ротару Омикрон!
Оказывается, легендарная артистка две недели сражалась с болезнью, и только победив ее, сообщила об этом публике.
София Ротару переболела омикроном / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
Дорогие друзья и близкие мне люди! Вот и до меня добрался Омикрон…Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Ситуация благодаря замечательным врачам и медсестрам под контролем, но нужно еще время и силы… Спасибо Семье и всем, кто рядом со мной! Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! Ваша София Ротару.
Армия фанатов в комментариях желает артистке крепкого здоровья и надеется, что уже все проблемы позади.
Артистка перенесла омикрон / Фото: facebook.com/sofiarotaru.official
Напомним, ранее стало известно о том, что заболела семья Романа Сасанчина.
Ирина Майстренко
Редактор Звезды Сегодня
Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года. Больше статей автора