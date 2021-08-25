Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Кузьму "оживили"

Награда Монатика

Эксклюзив с Робин Райт

Топ фильмов

Скандал с Бочелли

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Ротару после Новой волны в Сочи выступила на концерте ко Дню Независимости (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
25 августа, 07:50
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
София Ротару открывала праздничный концерт ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский"
София Ротару исполнила песни "Червона рута" и "Одна калина"
София Ротару исполнила песни "Червона рута" и "Одна калина" / Фото: Скриншот из YouTube

Участие Софии Ротару в праздничном концерте было одним из самых обсуждаемых. Несмотря на все споры певица вышла на сцену НСК "Олимпийский". София Ротару исполнила две свои самые популярные песни – "Червона рута" и "Одна калина".

Реклама

Для выхода на сцену София Ротару выбрала платье красного цвета с воланами. Образ дополнил нюдовый макияж.

За кулисами артистку поддерживал сын Руслан, который вчера, к слову, отмечал день рождения. У себя в InstaStories он поделился фото сделанным всего за несколько минут до выхода на сцену.

Реклама

Напомним, на прошлой неделе София Ротару выступила на открытии музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. Игорь Кондратюк в Facebook осудил певицу и заявил, что если она выступает в России, то не приглашал бы ее на концерт ко Дню Независимости Украины.

Отметим, это не единственный скандал, который возник вокруг праздничного концерта. Некоторые знаменитые украинские артисты не были приглашены выступить на сцене, из-за чего они обиделись на организаторов.

Другие новости о концерте:

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Опрос
Беби-бум
Супруга Цекало беременна!
Ого!
Цитата дня

При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
Что еще добавил Кондратюк
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять