Ротару после Новой волны в Сочи выступила на концерте ко Дню Независимости (видео)

София Ротару открывала праздничный концерт ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский"

София Ротару исполнила песни "Червона рута" и "Одна калина" / Фото: Скриншот из YouTube

Участие Софии Ротару в праздничном концерте было одним из самых обсуждаемых. Несмотря на все споры певица вышла на сцену НСК "Олимпийский". София Ротару исполнила две свои самые популярные песни – "Червона рута" и "Одна калина".

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Для выхода на сцену София Ротару выбрала платье красного цвета с воланами. Образ дополнил нюдовый макияж.

За кулисами артистку поддерживал сын Руслан, который вчера, к слову, отмечал день рождения. У себя в InstaStories он поделился фото сделанным всего за несколько минут до выхода на сцену.

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Напомним, на прошлой неделе София Ротару выступила на открытии музыкального фестиваля "Новая волна" в Сочи. Игорь Кондратюк в Facebook осудил певицу и заявил, что если она выступает в России, то не приглашал бы ее на концерт ко Дню Независимости Украины.

Отметим, это не единственный скандал, который возник вокруг праздничного концерта. Некоторые знаменитые украинские артисты не были приглашены выступить на сцене, из-за чего они обиделись на организаторов.

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