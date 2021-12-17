Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина в Лиге наций - кто соперники 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции

Скандал с роялти

Мем с Киану

Мужья Йовович

Вокал Киркорова

Шоу "Маска". Сезон 2

Копия Рианны
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

София Ротару после Песни года выступила на концерте 95 квартала (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
17 декабря, 09:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
София Ротару сейчас редко появляется на публике, но есть мероприятия, которые артистка не пропускает
София Ротару выступила на концерте в Киеве
София Ротару выступила на концерте в Киеве / Фото: Instagram

Недавно певица уже традиционно выступала на юбилейном концерте "Песня года" в Москве, а на этот раз София Ротару приняла участие в записи новогоднего концерта студии "Квартал 95", который прошел во Дворце "Украина".

Артистка исполнила несколько своих песен. Для выступления певица выбрала красный костюм.

Реклама

У себя в Instagram София Ротару даже сделала несколько репостов с концерта, а такое бывает редко.

Реклама
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, в этом году уже похожая ситуация была. София Ротару выступала на "Новой волне" в Сочи, а затем открывала праздничный концерт ко Дню Независимости Украины на НСК "Олимпийский".

Ранее сообщалось, что Софию Ротару хотят лишить звания почетной гражданки Крыма из-за ее позиции относительно статуса полуострова. Музыкальный критик Сергей Соседов поддержал эту идею.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Всегда было легко ненавидеть и разрушать. Строить и лелеять гораздо сложнее.

Елизавета ІІ царствующая королева Великобритании
Цитаты Ее Величества
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини?
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Свадьба года
Пэрис Хилтон & Картер Реум
Детали звездной свадьбы
Звезда 2000-х
Куда пропала певица Лама
Смотреть интервью
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять