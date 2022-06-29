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София Ротару вернулась в соцсети. Сердце певицы разрывается от боли

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29 июня, 15:50
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Последняя публикация Национальной легенды Украины датируется еще февралем. Артистка не смогла молчать про террор оккупантов
София Ротару прервала длительное молчание в соцсетях
София Ротару прервала длительное молчание в соцсетях / Фото: Коллаж: Сегодня

Далеко не все украинские артисты ежедневно показывают миру жестокость российской армии. Некоторых звезд поклонники потеряли из виду, как например Олега Винника. Уже длительное время публично не комментирует войну в Украине и Народная артистка Украины, София Ротару. Мы рассказывали, что за певицу в разгар полномасштабного наступления рашистов объяснялся ее концертный директор, Сергей Лавров.

Однако, кровавый теракт оккупантов в Кременчуге прервал длительное молчание Софии Михайловны. 74-летняя певица опубликовала в своем Instagram сториз. В которой написала название города и дату ракетного обстрела.

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Скриншот Instagram/sofiarotaru.official

К скорбящей сториз София Михайловна больше ничего не добавила. Отметим, что последняя публикация Ротару датируется 28 февраля. Тогда певица сообщила, что она в Киеве. И добавила.

Независимость и свобода стоят дорого – это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины? Эти факты разрывают мое сердце на части!, – написала в феврале Ротару.

Напомним, ранее мы рассказывали что у многих знаменитостей Instagram удаляет правдивые публикации про войну в Украине.

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Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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