София Ротару вернулась в соцсети. Сердце певицы разрывается от боли

Последняя публикация Национальной легенды Украины датируется еще февралем. Артистка не смогла молчать про террор оккупантов

София Ротару прервала длительное молчание в соцсетях / Фото: Коллаж: Сегодня

Далеко не все украинские артисты ежедневно показывают миру жестокость российской армии. Некоторых звезд поклонники потеряли из виду, как например Олега Винника. Уже длительное время публично не комментирует войну в Украине и Народная артистка Украины, София Ротару. Мы рассказывали, что за певицу в разгар полномасштабного наступления рашистов объяснялся ее концертный директор, Сергей Лавров.

Однако, кровавый теракт оккупантов в Кременчуге прервал длительное молчание Софии Михайловны. 74-летняя певица опубликовала в своем Instagram сториз. В которой написала название города и дату ракетного обстрела.

Реклама

Скриншот Instagram/sofiarotaru.official

К скорбящей сториз София Михайловна больше ничего не добавила. Отметим, что последняя публикация Ротару датируется 28 февраля. Тогда певица сообщила, что она в Киеве. И добавила.

Независимость и свобода стоят дорого – это правда. Но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины? Эти факты разрывают мое сердце на части!, – написала в феврале Ротару.

Напомним, ранее мы рассказывали что у многих знаменитостей Instagram удаляет правдивые публикации про войну в Украине.